Giá vé xe khách tăng mạnh, Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra ở nhiều tỉnh, thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-BXD, thành lập đoàn công tác nhằm trực tiếp làm việc với các địa phương về công tác quản lý, bình ổn giá cước, đồng thời tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thông suốt chuỗi cung ứng vận tải đường bộ.

Dự kiến trong tháng 4-2026, đoàn sẽ làm việc trực tiếp với Sở Xây dựng và một số doanh nghiệp vận tải có mức tăng giá cước cao tại TPHCM, Đồng Nai và Đắk Lắk.

Ngoài các địa bàn này, trưởng đoàn được phép chủ động điều chỉnh, bổ sung địa phương và đơn vị làm việc tùy theo diễn biến thực tế, với điều kiện thông báo trước ít nhất 2 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng chuẩn bị đầy đủ báo cáo phục vụ làm việc với đoàn, tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành giá cước; đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải, bao gồm cả nguồn cung trên địa bàn; việc thực hiện quy định về kê khai, niêm yết giá.

Báo cáo cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giá, đối chiếu giữa giá kê khai, giá niêm yết và giá bán thực tế, qua đó đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải cung cấp thông tin về thực trạng biến động giá cước, giải pháp điều hành trong bối cảnh giá nhiên liệu thay đổi, cũng như các kiến nghị cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp có mức tăng giá cước trên 30%, Bộ yêu cầu bổ sung hồ sơ kê khai giá của hai kỳ liên tiếp gần nhất kèm theo báo cáo, nhằm phục vụ công tác rà soát, đánh giá toàn diện.

Động thái này của Bộ Xây dựng được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó bảo đảm ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động logistics trong thời gian tới.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của các Sở Xây dựng gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3-2026, có hàng trăm doanh nghiệp vận tải tại 30/34 tỉnh, thành phố thông báo kê khai tăng giá vé.

TPHCM là địa phương có số lượng đơn vị vận tải tăng giá vé cao nhất với 15 đơn vị trên 96 tuyến vận tải, mức tăng từ 5-36%.

Một số đơn vị vận tải có mức tăng giá vé cao từ 30 - 50% như: Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ninh, Đồng Nai, Tuyên Quang, Nghệ An… Nguyên nhân chủ yếu của việc điều chỉnh tăng giá cước là do giá dầu diesel và xăng trong nước tăng mạnh từ 20 - 30%.

Trước tình hình này, ngày 19-3, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu. Trong đó, yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu. Hướng dẫn doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật về giá và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.

Song song đó, tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.