Kinh tế

Giá xăng dầu của Việt Nam so với khu vực thế nào?

Lê Thúy

(NLĐO) - Mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia lân cận.

Sau kỳ điều hành ngày 19-3, hai mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là RON 95 có giá 30.690 đồng/lít và dầu diesel 0.05S là 33.420 đồng/lít.

Nguồn cung xăng dầu được đảm bảo trong bối cảnh căng thẳng quân sự ở Trung Đông

Thực tế so sánh khu vực cho thấy mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia lân cận, qua đó phản ánh hiệu quả điều hành và các công cụ bình ổn.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, tại Thái Lan (ngày 22-3), giá xăng Gasohol 95 khoảng 26.400 đồng/lít và dầu diesel khoảng 24.900 đồng/lít sau khi đã được trợ giá mạnh từ Quỹ Oil Fund, trong khi giá thị trường trước trợ giá lên tới khoảng 34.200-41.200 đồng/lít.

Tại Campuchia, giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần lượt khoảng 35.600 đồng/lít và 44.200 đồng/lít, dù đã có hỗ trợ từ Chính phủ.

Tại Trung Quốc, giá xăng RON95 khoảng 34.600 đồng/lít và dầu diesel khoảng 31.600 đồng/lít theo cơ chế kiểm soát giá. Trong khi đó, tại Lào, giá xăng RON95 và dầu diesel lần lượt ở mức khoảng 47.600 đồng/lít và 41.100 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết so với các nước trong khu vực, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể, trong khi vẫn bảo đảm nguồn cung và không áp dụng các biện pháp hành chính mạnh như hạn mức mua hay áp trần cứng trên diện rộng.

Điều này cho thấy hiệu quả của việc điều hành linh hoạt, kết hợp giữa công cụ thị trường và các biện pháp bình ổn.

Diễn biến hiện nay cũng cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị.

Trong ngắn hạn, cơ quan điều hành ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường.

Về dài hạn, Bộ Công Thương cho rằng cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó với các gián đoạn tại những "điểm nghẽn" như eo biển Hormuz.

Trước sự bất ổn gia tăng về nguồn cung nhiên liệu và khí đốt, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của giá tăng vọt.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu áp dụng giá trần nhiên liệu và các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát biến động giá và thị trường ngoại hối.

Tại Hungary, Chính phủ áp trần giá bán lẻ ở mức 595 forint/lít đối với xăng và 615 forint/lít đối với dầu diesel, đồng thời mở nguồn dự trữ dầu quốc gia để bảo đảm nguồn cung.

Trong khi đó, Slovenia áp dụng biện pháp hạn chế mua nhiên liệu, theo đó mỗi phương tiện cá nhân chỉ được mua tối đa 50 lít/ngày, còn doanh nghiệp và các nhóm ưu tiên tối đa 200 lít. Một số doanh nghiệp như MOL Group thậm chí siết chặt hơn với mức giới hạn 30 lít đối với khách hàng cá nhân.

Trước diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành nhằm giảm áp lực giá và bảo đảm an ninh năng lượng. Tại châu Âu, các nước kết hợp điều tiết giá với chính sách thuế; Đức và Áo kiểm soát tần suất điều chỉnh giá nhằm hạn chế biến động tâm lý, trong khi Tây Ban Nha triển khai gói hỗ trợ khoảng 5 tỉ euro và giảm thuế VAT năng lượng từ 21% xuống 10%.

Tại châu Á, khu vực chịu tác động trực tiếp khi phần lớn nguồn cung dầu và LNG qua Hormuz được vận chuyển tới đây, nhiều quốc gia tập trung vào tiết giảm tiêu thụ và bảo đảm nguồn cung.

Sri Lanka áp dụng hạn mức nhiên liệu; Philippines triển khai tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công; Thái Lan xem xét áp trần giá và hạn chế phương tiện. Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời tăng cường kiểm soát giá và đẩy mạnh dự trữ.

Kịch bản ứng phó giá xăng dầu leo thang

