Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng giảm hơn 650 đồng/lít

Liên bộ quyết định giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít (giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 944 đồng/lít.

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 14-5

Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít (giảm 276 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu điesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg (giảm 587 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về Mỹ và Iran hướng tới thỏa thuận tạm thời, giảm căng thẳng trước mắt; một số cuộc đụng độ vẫn xảy ra giữa Mỹ và Iran; eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều ngày 7-5, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 24.354 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.494 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.172 đồng/kg

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông, duy trì hệ thống phân phối và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.