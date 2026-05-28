Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III giảm tới 1.395 đồng/lít

Liên bộ quyết định giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.258 đồng/lít (giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 24.154 đồng/lít (giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ chiều nay 28-5

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.651 đồng/lít (giảm 1.110 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.442 đồng/kg (giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 700 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Diễn biến mới của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; Mỹ tiếp tục tấn công trong khi đang đàm phán với Iran, Iran cảnh báo sẽ đáp trả; lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz dần hồi phục; lạm phát tại Mỹ gia tăng do giá năng lượng biến động mạnh; Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Tại kỳ điều hành cách đây 1 tuần, chiều 21-5, giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít (tăng 1.206 đồng/lít); giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít (tăng 1.471 đồng/lít).

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít (tăng 1.535 đồng/lít); giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg (tăng 898 đồng/kg).

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6 tới đây, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với >90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Tuy nhiên, tại thời điểm chuyển đổi sang xăng E10, các cửa hàng xăng dầu phải hút hết xăng khoáng còn tồn, thau rửa toàn bộ bồn bể để đảm bảo đúng chất lượng xăng E10. Nếu cứ bổ sung xăng E10 vào bồn còn tồn xăng khoáng (trung bình khoảng 20% thể tích bồn, bể) sẽ không mất thời gian và chi phí nhưng giai đoạn đầu (khoảng 15 ngày) chất lượng xăng (hàm lượng E100) sẽ không đảm bảo đúng quy định như Quy chuẩn kỹ thuật.