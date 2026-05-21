HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu mới nhất sau khi điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21-5

Lê Thúy

(NLĐO) - 15 giờ hôm nay 21-5, liên bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Liên bộ quyết định giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít (tăng 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.209 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít (tăng 1.471 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu - Ảnh 1.

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21-5

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít (tăng 1.535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); giá dDu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg (tăng 898 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có những yếu tố căng thẳng, nhưng sau đó lại hạ nhiệt; việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có diễn biến thuận lợi hơn; Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh… 

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 14-5, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít (giảm 656 đồng/lít); giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít (giảm 276 đồng/lít).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít). Giá dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg (giảm 587 đồng/kg).

Liên quan tới xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản số 1525 ngày 19-5 gửi Sở Công Thương các tỉnh, TP về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.

Từ ngày 1-6, lực lượng quản lý thị trường sẽ xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại theo lộ trình kinh doanh xăng E10.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng giảm hơn 650 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng giảm hơn 650 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ hôm nay 14-5, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu.

Giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ 15 giờ ngày 29-4

(NLĐO) - Từ 15 giờ ngày 29-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu.

Thông báo thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

(NLĐO) - Kỳ điều hành giá xăng dầu vào thứ Năm tuần này được đẩy sớm sang thứ Tư, ngày 29-4 do trùng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

xăng dầu giá xăng dầu điều chỉnh giá xăng dầu giá xăng dầu hôm nay giá xăng dầu ngày 21-5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo