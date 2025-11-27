Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm hơn 1.000 đồng/lít

Theo đó, Cơ quan điều hành quyết định: Giá xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.288 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít, về 20.009 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh vào chiều nay

Dầu diesel 0.05S giảm mạnh nhất 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, về 19.473 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg, về 13.488 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm do nguyên nhân gì?

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukrainer; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Ở kỳ điều hành tuần trước, giá xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.807 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, về 20.542 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 38 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.826 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 335 đồng/kg, về 13.739 đồng/kg. Ngược lại dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, lên 20.288 đồng/lít.