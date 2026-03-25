Kinh tế

Giá xăng dầu giảm mạnh từ chiều nay 25-3

Lê Thúy

(NLĐO) - Từ 14 giờ ngày 25-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn giá để giảm giá xăng dầu.

Liên bộ điều chỉnh xăng E5RON92 giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về 28.075 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 3.883 đồng/lít, về 29.957 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng 2026 và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 23 giờ tối 24-3

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó dầu diesel 0.05S giảm 1.767 đồng/lít, về 37.899 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, về 36.355 đồng/lít và dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg, về 20.245 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 4.000 đồng/lít với dầu diesel và 3.000 đồng/lít với các mặt hàng xăng dầu còn lại.

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25-3 không cao hơn mức: Xăng E5RON92 ở mức 31.075 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 32.957 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S ở mức 41.899 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 39.355 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.245 đồng/kg.

Giá xăng của Việt Nam hiện thấp hơn so với Trung Quốc, Lào, Campuchia

Theo liên bộ, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 25-3 về giá xăng: Singapore: 70.424 đồng/lít; Thái Lan: 28.210 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.850 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.264 đồng/lít; Trung Quốc: 34.875 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.957 đồng/lít (xăng RON95-III).

Như vậy, giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0.05S tăng 16,69%, vượt ngưỡng 15% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quyết định số 530/QĐ-BCT ngày 24-3-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10-3-2026 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 613 tỉ đồng.

Thời gian qua, cơ quan điều hành sử dụng hiệu quả công cụ bình ổn giá để kìm đà tăng của giá xăng dầu trong nước.

Trong ngắn hạn, Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường.

Về dài hạn, Bộ Công Thương cho rằng cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó với các gián đoạn tại những "điểm nghẽn" như eo biển Hormuz.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Theo đề xuất, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol) dự kiến giảm từ 2.000 đồng xuống 1.000 đồng/lít. Tương tự, thuế với dầu diesel cũng được đề xuất giảm một nửa, từ 1.000 đồng còn 500 đồng/lít.

Đối với nhiên liệu bay, cơ quan quản lý kiến nghị điều chỉnh mức thuế về 1.000 đồng/lít, thấp hơn 500 đồng so với mức hiện hành.

Giá xăng dầu của Việt Nam so với khu vực thế nào?

(NLĐO) - Mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia lân cận.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết ngày 30-6-2026.

Gia Lai tăng cường công tác chống buôn lậu xăng dầu

(NLĐO) - Trước nguy cơ biến động nguồn cung, Gia Lai yêu cầu siết chặt quản lý, chống buôn lậu và gian lận trong kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương giá xăng dầu tăng giá xăng giá xăng RON95 giá xăng dầu hôm nay
