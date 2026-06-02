Kinh tế

Giá xăng E10 được tính thế nào, rẻ hơn xăng khoáng ra sao?

Lê Thúy

(NLĐO) - Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, một trong những mong muốn của người dùng khi sử dụng xăng sinh học E10 là giá thành sẽ rẻ hơn xăng khoáng.

Sau kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 28-5 của Liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng E10 RON 95-III đang được một số doanh nghiệp đầu mối niêm yết ở mức 23.660 đồng/lít, thấp hơn 490 đồng/lít so với xăng khoáng RON95-III; trong khi giá xăng E5 RON92 là 23.250 đồng/lít, thấp hơn xăng khoáng RON 95-III là 900 đồng/lít.

Giá xăng E10 2026 và so sánh với xăng khoáng: Điều gì làm nên sự khác biệt? - Ảnh 1.

Liên bộ Công Thương – Tài chính sẽ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON 95-III

Theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định, kể từ 1-6, xăng E10 RON 95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoảng RON 95-III. Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng này.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho hay cũng như các loại nhiên liệu khác trên thị trường, giá xăng E10 được hình thành từ nhiều yếu tố cấu thành. Trong đó có giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí logistics, chi phí phân phối, lợi nhuận của doanh nghiệp và các khoản thuế theo quy định.

Đối với xăng E10, 2 thành phần nguyên liệu chính là xăng nền và ethanol nhiên liệu. Giá của các nguyên liệu này chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của thị trường thế giới. Khi giá nguyên liệu đầu vào tăng hoặc giảm, giá thành sản xuất xăng E10 cũng sẽ có sự điều chỉnh tương ứng.

Bên cạnh đó, giá bán còn bao gồm các chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh và các yếu tố tài chính khác trong chuỗi cung ứng.

Vì vậy, giá xăng E10 được xác định theo nguyên tắc thị trường, phản ánh tương đối đầy đủ biến động của giá nguyên liệu đầu vào cũng như các chi phí liên quan trong quá trình sản xuất và phân phối.

Tuy nhiên, PGS-TS Bùi Thị An, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ tiêu dùng Việt Nam, nhìn nhận bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, một trong những vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm là giá xăng sinh học phải hấp dẫn.

PGS-TS Bùi Thị An chia sẻ dù tiêu chuẩn kỹ thuật có tối ưu đến đâu nhưng nếu mức giá không hợp lý thì rất khó được thị trường chấp nhận. Xét bối cảnh của một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thu nhập của một bộ phận lớn người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn còn ở mức khiêm tốn. Đây lại chính là nhóm đối tượng phụ thuộc nhiều vào xe máy, phương tiện tiêu thụ lượng nhiên liệu lớn và là khách hàng mục tiêu của xăng E10. Do đó, định giá bán là bài toán cốt lõi cần phải giải quyết.

Từ thực tế thời gian qua, PGS-TS Bùi Thị An cho rằng khoảng cách chênh lệch giá giữa xăng sinh học và xăng khoáng hiện nay chưa đủ độ chênh để tạo lực hấp dẫn kích cầu thị trường.

Để giải quyết tận gốc bài toán giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng, PGS-TS Bùi Thị An nhấn mạnh đây không còn là việc riêng của các nhà khoa học. Cơ quan quản lý, cụ thể là Bộ Công Thương, cần chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để quy hoạch đồng bộ các vùng trồng nguyên liệu ổn định. Việc ứng dụng công nghệ cao vào canh tác và sản xuất cồn sinh học là chìa khóa then chốt để hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh sòng phẳng cho xăng E10.

Ngày đầu bán xăng E10 toàn quốc: Người dùng phản ứng ra sao?

Ngày đầu bán xăng E10 toàn quốc: Người dùng phản ứng ra sao?

(NLĐO) – Ngoài xăng E10, khách hàng có thể chọn thêm xăng E5 hiện có bán tại nhiều cây xăng tại TPHCM.

Phú Quốc sử dụng xăng E10 để góp phần xanh hóa "đảo ngọc"

(NLĐO) - Là trung tâm du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc tế, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu

Xăng E10 phủ sóng cùng cam kết mạnh mẽ

Bên cạnh những khách hàng mới, không ít người đã chủ động lựa chọn xăng E10 ngay từ những ngày đầu bán thử nghiệm hồi tháng 8 năm ngoái

