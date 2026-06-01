Kinh tế

Ngày đầu bán xăng E10 toàn quốc: Người dùng phản ứng ra sao?

tin-ảnh-clip: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ngoài xăng E10, khách hàng có thể chọn thêm xăng E5 hiện có bán tại nhiều cây xăng tại TPHCM.

Sáng 1-6, ngày đầu tiên xăng sinh học E10 được phân phối chính thức trên toàn quốc, hoạt động tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở TPHCM diễn ra khá bình thường. Lượng khách đến đổ xăng ổn định, không ghi nhận tình trạng băn khoăn hay thắc mắc về loại nhiên liệu đang sử dụng.

Tại một số cây xăng trên địa bàn thành phố, người dân chủ yếu quan tâm đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện, thay vì lựa chọn giữa xăng E5 hay E10. Tại các trụ bơm, hễ có vị trí trống là khách đưa xe vào đổ xăng như thường lệ. 

Ông Nguyễn Văn Thái đang đổ xăng cho chiếc Honda Dream đã sử dụng nhiều năm tại khu vực đường Trần Não, phường An Khánh. Ông cho biết đã dùng xăng E10 hơn một tháng qua và chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong quá trình vận hành. 

"Tôi vẫn chạy xe hằng ngày, xe nổ máy bình thường, không thấy khác biệt gì so với trước đây" - ông Thái chia sẻ.

- Ảnh 2.

Khách đổ xăng E10 tại các cây xăng ở TPHCM

Tương tự, anh Hùng, tài xế điều khiển xe Innova phục vụ công việc, cho biết bản thân đã quen sử dụng xăng sinh học từ nhiều năm nay, trước đây là E5 và hiện chuyển sang E10. 

Theo anh, phương tiện vẫn hoạt động ổn định, chưa phát sinh sự cố liên quan đến hệ thống nhiên liệu hay động cơ.

Tại một cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, nhân viên bán hàng cho biết vẫn có một số khách hàng tỏ ra thận trọng. 

Các khách hàng này chọn đổ xăng E5 thay vì E10 do lo ngại hàm lượng ethanol cao hơn có thể ảnh hưởng đến các chi tiết máy, nhất là với phương tiện đã sử dụng lâu năm.

- Ảnh 3.

Khách có thể chọn xăng E5

- Ảnh 4.

Xăng RON 97-V vẫn còn trên thị trường

Xăng E10 thời gian qua ghi nhận những phản hồi khác nhau từ người dùng. Một số chủ xe cho biết phương tiện vận hành êm ái, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ tăng nhẹ hoặc không đáng kể. Ngược lại, cũng có trường hợp phản ánh xe khó khởi động, hụt ga, chết máy đột ngột, sáng đèn báo lỗi động cơ hoặc hao xăng hơn trước.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, sự khác biệt này chủ yếu xuất phát từ tình trạng hệ thống nhiên liệu của phương tiện và điều kiện bảo quản nhiên liệu tại các cửa hàng xăng dầu, thay vì do bản thân xăng E10.

Một trong những yếu tố được nhắc đến là chất lượng bồn chứa. Nhiều bồn bể được thiết kế cho xăng khoáng trước đây, nếu chưa được cải tạo phù hợp với nhiên liệu sinh học có thể phát sinh hiện tượng hút ẩm, làm nước và ethanol lắng xuống đáy.

Khi bồn chứa được sử dụng thường xuyên hoặc vừa nhập nhiên liệu mới, xăng trong bể thường đồng nhất nên xe vận hành ổn định. Ngược lại, nếu nhiên liệu tồn lưu trong thời gian dài, lớp nước và ethanol lắng phía dưới có thể bị hút vào phương tiện, gây hiện tượng cháy không đều, khó nổ máy hoặc giảm hiệu suất hoạt động.

Ngoài ra, với những xe cũ chưa từng vệ sinh hệ thống nhiên liệu, ethanol trong E10 có khả năng hòa tan các lớp cặn bẩn, gỉ sét tích tụ lâu ngày trong bình xăng. Các tạp chất này có thể làm nghẹt lọc xăng, kim phun hoặc bộ chế hòa khí, dẫn đến tình trạng hụt ga, yếu máy và tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng nên bảo dưỡng phương tiện định kỳ, kiểm tra hệ thống nhiên liệu đối với xe đời cũ và lựa chọn đổ xăng tại những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng nhiên liệu trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.


Chính thức bán xăng E10 toàn quốc

Xăng khoáng RON 95 chính thức bị "khai tử"; các doanh nghiệp đầu mối, phân phối và bán lẻ đều sẵn sàng cung ứng xăng sinh học E10

VAMM nói gì về lo ngại xăng E10 làm hỏng động cơ, giảm độ bền của xe máy?

(NLĐO) - Đại diện VAMM cho rằng phần lớn các dòng xe máy đang lưu hành hiện nay đã được các nhà sản xuất tính toán khả năng tương thích với xăng E10.

