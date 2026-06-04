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Kinh tế

Giá xăng giảm mạnh gần 1.500 đồng/lít

Thùy Linh

(NLĐO) - 15 giờ ngày 4-6, liên bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu.

Liên Bộ quyết định gia xăng E5RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít (giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu tăng giảm và tác động đến nền kinh tế 2026 - Ảnh 1.

Xăng E10 bắt đầu bán trên toàn quốc từ 1-6

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít (giảm 785 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg (giảm 797 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước): Xăng sinh học 500 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít; Dầu mazut 300 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán…

Vì sao liên bộ chưa công bố giá xăng E10?

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 28-5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã giảm mạnh giá xăng dầu. Xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 1.110 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.041 đồng/kg.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6 vừa qua, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Về giá cả, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, do mặt hàng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở.

Tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8-2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Về việc định giá xăng E10, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10.

Theo đó, xác định kể từ ngày 1-6, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Khi Nghị quyết được ban hành, liên Bộ sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

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Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III giảm tới 1.395 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III giảm tới 1.395 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ ngày 28-5, liên bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu.

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