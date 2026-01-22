Giá xăng giảm nhẹ, dầu diesel tăng hơn 400 đồng mỗi lít

Theo đó, Liên Bộ điều chỉnh giảm giá xăng E5RON92 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.283 đồng/lít; Giá xăng RON95-III giảm 81 đồng/lít, về 18.631 đồng/lít.

Giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều hành chiều nay

Giá dầu diesel 0.05S tăng 413 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 17.700 đồng/lít; Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, lên 17.950 đồng/lít và giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 471 đồng/kg, lên 13.872 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng. Như vậy, giá xăng giảm trở lại sau lần tăng nhẹ cách đây 1 tuần.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, ngày 15-1, giá xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.376 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít, lên 18.712 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng giá.