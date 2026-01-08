Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp

Theo đó, Liên Bộ cho biết xăng E5RON92 giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.233 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, về 18.560 đồng/lít.

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành chiều nayb 8-1

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.061 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, về 17.559 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg, lên 13.403 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng trong nước giảm 5 phiên liên tiếp. Đây là lần giảm đầu tiên trong năm mới 2026.

Thị trường xăng dầu chịu ảnh hưởng sau thông tin Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…)

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 31-12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm nhẹ giá xăng dầu. Liên Bộ giảm giá xăng E5RON92 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.438 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít về 18.917 đồng/lít.