Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, về dưới 19.000 đồng/lít

Theo quy định hiện hành, thứ Năm ngày 1-1-2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ Tư, tức hôm nay 31-12 - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.



Giá xăng dầu giảm giá trong kỳ điều hành chiều nay 31-12

Liên Bộ quyết định giảm giá xăng E5RON92 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.438 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít về 18.917 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel 0.05S giảm 2 đồng/lít về 17.255 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, về 17.694 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 37 đồng/kg, về 13.345 đồng/kg.

Giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng trong nước sẽ giảm 4 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukrainer; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, ngày 25-12, Liên Bộ quyết định giảm giá xăng dầu từ 219 - 614 đồng/lít.