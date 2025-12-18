Giá xăng giảm về gần 19.000 đồng/lít, dầu hỏa rẻ hơn 700 đồng/lít

Liên Bộ quyết định giá xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.239 đồng/lít; Giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.620 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm tiếp trong kỳ điều hành chiều nay 18-12

Giá dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.476 đồng/lít; Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.937 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 233 đồng/kg, về 13.160 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Vì sao giá xăng dầu trong nước giảm liên tiếp trong những kỳ điều hành gần đây?

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu trong nước giảm là do thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukrainer do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Ở kỳ điều hành cách đây 1 tuần ngày 11-12, Liên Bộ cũng đã giảm đồng loạt giá xăng dầu, trong đó giá xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.615 đồng/lít; Giá xăng RON95-III giảm 378 đồng/lít, về 20.082 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá từ 43-252 đồng/lít/kg.