Kinh tế

Tin tức giá xe ngày 13-10: Ô tô tồn kho cả trăm ngàn chiếc, có mẫu giảm giá tới 700 triệu đồng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Không chỉ các dòng phổ thông, nhiều mẫu xe cao cấp cũng được điều chỉnh giá sâu.

Trong tuần qua, thị trường ô tô trong nước tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá và ưu đãi mạnh mẽ từ nhiều hãng xe và đại lý, trong bối cảnh sức mua vẫn yếu và tồn kho tăng cao.

Hầu hết các hãng đều tung ra chương trình khuyến mãi cuối năm, bao gồm giảm giá tiền mặt, hỗ trợ phí trước bạ, tặng gói bảo dưỡng, bảo hiểm hoặc phụ kiện nhằm kích cầu tiêu dùng. 

Theo các hệ thống bán lẻ, lượng xe tồn kho hiện vào khoảng 200.000 chiếc, trong khi các hãng vẫn tiếp tục nhập thêm xe mới, khiến áp lực giảm giá ngày càng lớn để cạnh tranh giành khách hàng.

Tin tức giá xe ô tô tuần qua: Giảm giá mạnh và tồn kho cao - Ảnh 1.

Xe Stargazer giảm 50 triệu đồng

Ông Đỗ Thanh Minh, phụ trách kinh doanh một showroom ô tô tại phường An Đông (TP HCM), cho biết sức mua vẫn trầm lắng do người tiêu dùng thận trọng trước bối cảnh kinh tế khó khăn, lãi suất cao và tâm lý chờ đợi đợt giảm giá sâu hơn vào cuối năm. “Nhiều đại lý buộc phải chấp nhận giảm giá mạnh, thậm chí hy sinh lợi nhuận để đẩy hàng tồn và duy trì dòng tiền” - ông Minh chia sẻ.

Theo ghi nhận, Hyundai đang có đợt giảm giá lớn ở nhiều mẫu xe: Palisade giảm 215 triệu đồng còn hơn 1,2 tỉ đồng, Santa Fe giảm 145 triệu đồng, Tucson giảm 55 triệu đồng còn khoảng 700 triệu đồng, Stargazer giảm 50 triệu đồng còn 440 triệu đồng, Accent giảm 55 triệu đồng còn 395 triệu đồng, và Elantra giảm 28 triệu đồng.

Tin tức giá xe ô tô tuần qua: Giảm giá mạnh và tồn kho cao - Ảnh 2.

Mẫu xe Palisade giảm hơn 200 triệu đồng

Tại hệ thống đại lý Mitsubishi, mẫu Xpander Cross 2025, dù chỉ vừa mở bán chưa đầy một tháng, cũng giảm 70 triệu đồng, còn 630 triệu đồng, kèm quà tặng bảo hiểm trị giá 10 triệu đồng. 

Trong khi đó, Kia áp dụng mức giảm 45 triệu đồng cho Seltos, 20 triệu đồng cho Sonet, đồng thời tặng thêm voucher 10 triệu đồng và một năm bảo hiểm vật chất.

Không chỉ các dòng phổ thông, nhiều mẫu xe cao cấp cũng được điều chỉnh giá sâu. Honda CR-V e:HEV RS giảm 150 triệu đồng còn 1,1 tỉ đồng; Subaru Outback giảm 400 triệu đồng còn 1,7 tỉ đồng; Volkswagen Teramont Limited giảm 350 triệu đồng còn 1,79 tỉ đồng; trong khi Mercedes-Benz E300 AMG giảm tới 700 triệu đồng, hiện chỉ còn hơn 2 tỉ đồng.

Nhiều mẫu xe mới ra mắt thị trường đã phải giảm giá mạnh


Tin liên quan

Ô tô mới ế ẩm, hãng mở kênh bán xe cũ

Ô tô mới ế ẩm, hãng mở kênh bán xe cũ

Việc mở kênh bán ô tô cũ không chỉ giúp đại lý chính hãng duy trì hoạt động kinh doanh, mà còn kích thích tăng doanh số xe mới trong bối cảnh sức mua yếu

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe xăng sang xe điện

(NLĐO) - Chuỗi sự kiện "Ngày hội thu xăng đổi điện – Vì Việt Nam xanh" được tổ chức từ ngày 11 và 12-10 tại Bắc Ninh, TP Huế và TP HCM.

Doanh số xe xăng sụt giảm đến mức "báo động"

(NLĐO) - Limo Green, mẫu xe 7 chỗ đầu tiên của VinFast vừa tung ra thị trường đã đạt 2.120 chiếc bán ra, vượt xa ông "vua" ở phân khúc MPV là Mitsubishi Xpander

