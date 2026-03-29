Văn hóa - Văn nghệ

"Giấc mộng Hồng hoàng" của những trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật

Yến Anh, ảnh: Phan Lê Huy Vương

(NLĐO)- "Giấc mộng Hồng hoàng" là cuộc hội ngộ của 5 họa sĩ với những phong cách riêng biệt sau 2 tháng cùng sống và sáng tác tại Đà Lạt

43 tác phẩm hội họa đặc sắc của 5 họa sĩ Trần Thế Vĩnh, Nguyễn An, Trương Thế Linh, Nguyễn Đăng Chân và Trần Kiến Quốc vừa được giới thiệu đến người xem tại không gian nghệ thuật Memories+84. "Giấc mộng Hồng hoàng" mở ra một lát cắt đặc biệt về Đà Lạt - nơi ký ức không chỉ được kể lại, mà được cảm, được chạm và được nhìn thấy qua hội họa.

Tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm

Điểm thú vị của triển lãm là dù cùng đi một hành trình, cùng một khoảng thời gian, nhưng mỗi nghệ sĩ lại kể một câu chuyện rất riêng bằng ngôn ngữ hội họa của mình.

Trong không gian xưởng vẽ, các họa sĩ không chỉ dùng màu sắc thông thường mà còn tìm đến những chất liệu tự nhiên như đất, than, lá cây… mang hơi thở thô ráp của núi rừng vào tranh.

Điểm đáng chú ý của triển lãm nằm ở tính chất đặc biệt của quá trình sáng tác. Trong suốt hai tháng lưu trú, các nghệ sĩ không đứng ngoài quan sát mà trực tiếp hòa mình vào đời sống, thiên nhiên và cộng đồng bản địa. Họ dành thời gian tĩnh tâm trong tu viện, gặp gỡ người dân bản địa, đi xuyên rừng và tìm hiểu về lịch sử địa phương. Những trải nghiệm thực tế đó giúp các họa sĩ tích lũy cảm xúc trước khi đặt bút vẽ.

Triển lãm giới thiệu 43 tác phẩm của 5 tác giả

Họa sĩ Nguyễn An sử dụng than và đất để tạo nên những lớp màu trầm lắng, gợi nhắc về ký ức của lửa, của rừng và của chính tuổi thơ người nghệ sĩ. Tranh của anh vận hành như một không gian, thời gian nén lại, nơi các lớp ký ức giao thoa trong một nhịp điệu chậm, sâu và lắng.

Trong khi đó Trương Thế Linh sử dụng chất liệu như những "ký hiệu sống". Những dấu vết hữu cơ xuất hiện trên bề mặt tranh không nhằm mô tả cụ thể mà gợi ra cảm thức về sự tồn tại và tan rã. Các tác phẩm của anh giống như những lớp địa tầng, nơi thời gian được tích tụ và mở ra nhiều suy tưởng về con người.

Tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm

Trần Thế Vĩnh lại lựa chọn cách tiếp cận khác khi tập trung kiểm soát chất liệu hội họa ở cấp độ cảm xúc. Những lớp màu, vệt cọ trở thành phương tiện truyền tải trạng thái nội tâm. Trong cấu trúc ấy, cảnh quan không còn hiện hữu như hình ảnh cụ thể mà chuyển hóa thành cảm xúc, tạo nên sự rung động thị giác đặc biệt.

Với Trần Kiến Quốc, chất liệu được tiếp cận theo hướng tích tụ và kiến tạo. Những tác phẩm khổ lớn được xây dựng qua nhiều lớp, gợi liên tưởng tới quá trình hình thành của tự nhiên. Không gian trong tranh vì thế mang tính biểu tượng, phản ánh chiều sâu của thiên nhiên và những suy tư của con người.

Tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm

Nguyễn Đăng Chân lựa chọn cách thể hiện trực tiếp và trong sáng hơn. Bằng việc sử dụng sơn dầu, ánh sáng và màu sắc, anh ghi lại những khoảnh khắc thị giác một cách chân thực. Sự tiết chế trong biểu đạt lại mang đến cảm xúc nguyên bản, tạo nên sự cân bằng trong tổng thể triển lãm.

Triển lãm tranh kỷ niệm 100 ngày mất họa sĩ Nguyễn Lâm

Triển lãm tranh kỷ niệm 100 ngày mất họa sĩ Nguyễn Lâm

(NLĐO) - Chiều 3-10, triển lãm tranh nhân tưởng niệm 100 ngày mất của hoạ sĩ Nguyễn Lâm (16.1.1941 - 28.6.2025) đã khai mạc tại Huyền Art House.

