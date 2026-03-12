HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Họa sĩ Trần Văn Mãng giới thiệu "Vọng" tại TP HCM

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm “Vọng” của họa sĩ Trần Văn Mãng giới thiệu hơn 60 tác phẩm, đánh dấu bước chuyển sang ngôn ngữ hội họa giàu biểu cảm.

Triển lãm "Vọng" đánh dấu bước chuyển trong ngôn ngữ hội họa của họa sĩ Trần Văn Mãng. Nếu trước đây ông được biết đến qua các sáng tác giàu yếu tố hiện thực về phố cổ, sông nước và đời sống xứ Huế, thì ở giai đoạn này, Trần Văn Mãng hướng nhiều hơn đến biểu đạt cảm xúc và tính trừu tượng.

Những hình ảnh quen thuộc như mái nhà, con thuyền hay rặng cây không còn được tái hiện trực diện mà chuyển hóa thành những ký hiệu thị giác, ẩn hiện dưới các lớp màu dày và cấu trúc bề mặt mạnh mẽ. 

Bảng màu chủ đạo thiên về các sắc xanh thẫm, đen và trắng bạc, điểm xuyết những mảng vàng, gợi mở một không gian nội cảm hơn là miêu tả cảnh quan cụ thể. Qua đó, ký ức và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ được chuyển hóa thành nhịp điệu màu sắc và hình khối.

Họa sĩ Trần Văn Mãng sắp có triển lãm cá nhân tại TP HCM - Ảnh 1.

Họa sĩ Trần Văn Mãng. (Ảnh: NVCC)

Theo giám tuyển Phan Trọng Văn, trong "Vọng", họa sĩ Trần Văn Mãng không tìm cách làm mới để gây chú ý mà đào sâu vào ký ức cá nhân, từ đó tạo nên những lớp màu giàu sức nặng nội tâm. 

Các tác phẩm trong triển lãm cho thấy cách họa sĩ đắp, gạt và chồng lớp màu để tạo nên hiệu ứng thị giác giàu chiều sâu.

TIN LIÊN QUAN

Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm, được sắp đặt theo hướng mở để người xem có thể di chuyển qua nhiều "tầng ký ức" khác nhau. Không gian trưng bày được thiết kế nhằm làm nổi bật cấu trúc bề mặt và cường độ màu sắc trong tranh.

Họa sĩ Trần Văn Mãng sắp có triển lãm cá nhân tại TP HCM - Ảnh 2.
Họa sĩ Trần Văn Mãng sắp có triển lãm cá nhân tại TP HCM - Ảnh 3.
Họa sĩ Trần Văn Mãng sắp có triển lãm cá nhân tại TP HCM - Ảnh 4.

Một số tác phẩm sẽ được trưng bày ngày 18-3. (Ảnh: NVCC)

Sinh năm 1949 tại Huế, họa sĩ Trần Văn Mãng là gương mặt có nhiều đóng góp cho mỹ thuật Thừa Thiên Huế trong hơn 50 năm qua. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1972, từng giảng dạy mỹ thuật tại một số trường THCS ở Huế trong giai đoạn 1974-1990 và là hội viên Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế.

Năm 2006, ông xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam với tác phẩm dài nhất mang tên "Thị trấn Bao Vinh". Trước đó, năm 2000, ông nhận giải thưởng "Tác phẩm xuất sắc" của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế. Tác phẩm của họa sĩ hiện được sưu tập tại nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Mỹ, Ý, Singapore, Canada, Indonesia và Việt Nam.

Triển lãm "Vọng" mở cửa đón công chúng tại Maii Gallery Art Space từ ngày 18-3.

Các triển lãm mở cửa dịp Tết Bính Ngọ 2026

Các triển lãm mở cửa dịp Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Nhiều triển lãm tại TP HCM, Hà Nội mở cửa xuyên Tết Bính Ngọ 2026, mang đến điểm hẹn du xuân, thưởng lãm nghệ thuật đa sắc cho công chúng.

Triển lãm chuyên đề "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình"

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và đón xuân Bính Ngọ 2026.

Triển lãm hội họa và điêu khắc Đinh Phong

Triển lãm "Hội họa và điêu khắc Đinh Phong" vừa khai mạc ngày 30-11 tại Trường ĐH Mỹ thuật (Hà Nội)

