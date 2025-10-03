Triển lãm tranh kỷ niệm 100 ngày mất họa sĩ Nguyễn Lâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm tranh kỷ niệm 100 ngày mất họa sĩ Nguyễn Lâm

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Chiều 3-10, triển lãm tranh nhân tưởng niệm 100 ngày mất của hoạ sĩ Nguyễn Lâm (16.1.1941 - 28.6.2025) đã khai mạc tại Huyền Art House.

Sự kiện do ArtBlue Gallery (Singapore), Huyen Art House và gia đình cố họa sĩ phối hợp tổ chức. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm đặc trưng (chủ yếu sơn dầu khổ lớn) qua nhiều thời kỳ của ông, nhằm ghi nhớ, cũng như chia sẻ với công chúng yêu hội họa Việt Nam về các tác phẩm mà ArtBlue Studio đã sưu tầm, gìn giữ.

img

Không gian triển lãm chiều 3-10

Đây là triển lãm đặc biệt bởi không có người mua và người bán, chỉ là dịp để hội ngộ những người yêu tranh Nguyễn Lâm. Trong hơn mười năm qua, họa sĩ Nguyễn Lâm hầu như không tổ chức triển lãm cá nhân và cũng rất ít xuất hiện trước công chúng.

img

Đông đảo hoạ sĩ, nhà sưu tập, người yêu tranh đến xem triển lãm

Ngoài những tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, phần lớn sáng tác của ông hiện thuộc về các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước.

Hoạ sĩ Huyền Lam (con gái đầu hoạ sĩ Nguyễn Lâm) bày tỏ sự xúc động khi triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm của cố hoạ sĩ"Tôi vô cùng biết ơn những giá trị mà bố tôi để lại. Ông không chỉ ân cần, tình cảm với gia đình mà còn không ngừng sáng tạo và chỉ dạy cho thế hệ sau", hoạ sĩ Huyền Lam chia sẻ.

img

Bà Phượng Nguyễn chủ sở hữu ArtBlue Studio (thứ 3 từ trái qua) - người đã làm cầu nối cho Nguyễn Lâm và rất nhiều họa sĩ Việt Nam ra quốc tế

Triển lãm là dịp để công chúng chiêm ngưỡng lại những tác phẩm tiêu biểu, đồng thời tưởng nhớ một nghệ sĩ đã “vẽ để sống và sống để vẽ”, sống trọn vẹn với đam mê cho đến những ngày cuối cùng. Suốt hơn 60 năm hoạt động và sáng tác, ông đã làm việc không ngừng nghỉ, để lại trên 1.000 tác phẩm (chủ yếu là sơn mài và sơn dầu).

Triển lãm kéo dài từ nay đến ngày 13-10 tại Huyền Art House (số 8 Đặng Tất, phường Tân Định, TP HCM).


Tin liên quan

Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy

Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy

(NLĐO) - Triển lãm “Di Chứng” với hơn 100 tác phẩm đa chất liệu, khẳng định tinh thần dấn thân và không thỏa hiệp trong nghệ thuật.

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"

(NLĐO) – Một cuộc đối thoại hội họa giữa hai họa sĩ đam mê sáng tạo và khám phá cái mới cho đời sống mỹ thuật

Triển lãm mỹ thuật đương đại "Đối cảnh"

Triển lãm "Đối cảnh" giới thiệu các tác phẩm của 6 nghệ sĩ trẻ: Bảo Nguyễn, Hoàng Kha, Long Trần, Nguyên Nguyên, Phan Lê Phong và Lâm Sơn Thân.

tranh trừu tượng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hoạ sĩ Nguyễn Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo