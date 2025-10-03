Triển lãm tranh kỷ niệm 100 ngày mất họa sĩ Nguyễn Lâm

Sự kiện do ArtBlue Gallery (Singapore), Huyen Art House và gia đình cố họa sĩ phối hợp tổ chức. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm đặc trưng (chủ yếu sơn dầu khổ lớn) qua nhiều thời kỳ của ông, nhằm ghi nhớ, cũng như chia sẻ với công chúng yêu hội họa Việt Nam về các tác phẩm mà ArtBlue Studio đã sưu tầm, gìn giữ.

Không gian triển lãm chiều 3-10

Đây là triển lãm đặc biệt bởi không có người mua và người bán, chỉ là dịp để hội ngộ những người yêu tranh Nguyễn Lâm. Trong hơn mười năm qua, họa sĩ Nguyễn Lâm hầu như không tổ chức triển lãm cá nhân và cũng rất ít xuất hiện trước công chúng.

Đông đảo hoạ sĩ, nhà sưu tập, người yêu tranh đến xem triển lãm

Ngoài những tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, phần lớn sáng tác của ông hiện thuộc về các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước.

Hoạ sĩ Huyền Lam (con gái đầu hoạ sĩ Nguyễn Lâm) bày tỏ sự xúc động khi triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm của cố hoạ sĩ. "Tôi vô cùng biết ơn những giá trị mà bố tôi để lại. Ông không chỉ ân cần, tình cảm với gia đình mà còn không ngừng sáng tạo và chỉ dạy cho thế hệ sau", hoạ sĩ Huyền Lam chia sẻ.

Bà Phượng Nguyễn chủ sở hữu ArtBlue Studio (thứ 3 từ trái qua) - người đã làm cầu nối cho Nguyễn Lâm và rất nhiều họa sĩ Việt Nam ra quốc tế

Triển lãm là dịp để công chúng chiêm ngưỡng lại những tác phẩm tiêu biểu, đồng thời tưởng nhớ một nghệ sĩ đã “vẽ để sống và sống để vẽ”, sống trọn vẹn với đam mê cho đến những ngày cuối cùng. Suốt hơn 60 năm hoạt động và sáng tác, ông đã làm việc không ngừng nghỉ, để lại trên 1.000 tác phẩm (chủ yếu là sơn mài và sơn dầu).

Triển lãm kéo dài từ nay đến ngày 13-10 tại Huyền Art House (số 8 Đặng Tất, phường Tân Định, TP HCM).



