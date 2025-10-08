GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Đừng để cơ hội trôi qua

Thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ. Các doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất - kinh doanh, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Ở chiều ngược lại, người lao động (NLĐ) cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập. Thế nhưng nghịch lý vẫn tồn tại, nhiều DN thiếu nhân sự, trong khi không ít NLĐ vẫn thất nghiệp. "Người cần việc" và "việc cần người" đôi khi vẫn chưa gặp được nhau.

Thiếu thông tin

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý III/2025, cả nước có hơn 52 triệu người có việc làm, thu nhập bình quân 8,4 triệu đồng/tháng - tăng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu việc làm tiếp tục chuyển dịch tích cực, với tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, phản ánh quá trình hiện đại hóa của nền kinh tế.

Tuy nhiên, hiện cả nước cũng có khoảng 1,6 triệu thanh niên "đứng ngoài" thị trường lao động - không học, không làm, cũng không tham gia đào tạo. Phần lớn trong số này thiếu định hướng nghề nghiệp, thiếu kỹ năng mềm và chưa được tiếp cận thông tin tuyển dụng phù hợp. Trong khi đó, nhiều DN, nhất là khối vừa và nhỏ, lại gặp khó trong việc tìm người do ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu về tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.

Vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung (23 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết trên mạng có rất nhiều tin tuyển dụng, nhưng thật - giả lẫn lộn, chị từng suýt nộp phí "đặt cọc đồng phục" cho một công ty ảo, may mà kịp kiểm tra lại. "Giờ tôi rất thận trọng khi ứng tuyển, chỉ tin tưởng những kênh uy tín hoặc các chương trình việc làm do cơ quan, đoàn thể hay tổ chức có tên tuổi đứng ra thực hiện" - Nhung bày tỏ.

Ứng viên và doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ và hợp tác khi tham gia chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức

Rào cản lớn nhất của sinh viên mới ra trường là yêu cầu kinh nghiệm từ phía DN, trong khi phần lớn chỉ có kiến thức chuyên môn và vài tháng thực tập. Việc thiếu hiểu biết về nhu cầu thực tế của thị trường cũng khiến Nhung gặp khó khăn trong chuẩn bị kỹ năng phù hợp. Theo Nhung, được gặp trực tiếp nhà tuyển dụng sẽ giúp hiểu rõ hơn DN cần gì, từ đó định hướng lại nghề nghiệp và xác định những kỹ năng cần trau dồi để sớm tìm được công việc ổn định.

Bà Phạm Lan Khanh, nhà sáng lập kiêm CEO FreelancerViet, nhận định thị trường lao động Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng linh hoạt và "phi truyền thống". Người trẻ không chỉ tìm việc để có thu nhập mà còn mong muốn môi trường phù hợp với giá trị cá nhân, nơi họ được phát triển và ghi nhận.

Theo bà Khanh, nhiều DN vẫn áp dụng mô hình tuyển dụng cũ trong khi thị trường đã thay đổi. Việc tổ chức các sự kiện kết nối trực tiếp như chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 vào cuối tháng 10 này sẽ giúp NLĐ và DN hiểu nhau hơn, hình thành niềm tin - yếu tố then chốt trong tuyển dụng hiện nay.

Mở cánh cửa tương lai

Theo ông Trần Minh Đức, Trưởng Phòng Thu hút nhân tài Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (TP HCM), nhu cầu tuyển dụng đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt ở các ngành sản xuất, dịch vụ, công nghệ và tài chính - ngân hàng. "Việc gặp gỡ trực tiếp ứng viên mang lại nhiều lợi ích chiến lược. DN có thể đánh giá toàn diện hơn về năng lực và thái độ, đồng thời xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy trong mắt NLĐ" - ông Đức nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí Xây dựng và Thương mại Đại Dũng (TP HCM), cho rằng cơ hội tiếp cận nhân tài không phải lúc nào cũng đến 2 lần. "Chúng tôi xem các chương trình như Job Link 2025 là dịp vàng để gặp gỡ trực tiếp ứng viên tiềm năng, vừa đánh giá năng lực vừa giới thiệu văn hóa và môi trường làm việc của công ty. Đây là cách để DN và NLĐ hiểu nhau hơn, tạo nền tảng cho sự gắn bó lâu dài" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, tuyển dụng trực tiếp còn giúp DN giảm thiểu rủi ro, từ việc chọn sai người đến việc ứng viên rời bỏ công việc sớm. Tham gia sự kiện còn là cơ hội để DN quảng bá thương hiệu tuyển dụng, tạo dựng niềm tin và thu hút nhân tài bền vững - điều đặc biệt quan trọng trong các ngành đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao như cơ khí, xây dựng, công nghệ hay logistics.

Job Link 2025 không chỉ tạo ra "cơ hội tức thời", còn hướng tới tác động dài hạn - khơi dậy tinh thần chủ động tìm việc, học nghề và phát triển bản thân của NLĐ, nhất là trong nhóm thanh niên chưa có việc làm hoặc đang chuyển hướng nghề nghiệp. Với các DN, đây là dịp để nhìn lại chiến lược phát triển nhân lực, nâng cao sức hút của thương hiệu tuyển dụng, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường lao động lành mạnh, minh bạch và hiệu quả hơn.

Cơ hội luôn ở đó nhưng chỉ dành cho những ai biết nắm bắt. Với Job Link 2025, Báo Người Lao Động sẽ tạo ra ngày hội việc làm, lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm và niềm tin - rằng mỗi người, nếu sẵn sàng chuẩn bị, đều có thể mở cánh cửa mới cho tương lai của chính mình.

Hàng ngàn cơ hội việc làm tại Job Link 2025 Ngày 26-10, từ 8 - 18 giờ, tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM), Báo Người Lao Động sẽ tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025. Sự kiện được kỳ vọng trở thành "cầu nối vàng" giữa người tìm việc và DN, giúp rút ngắn khoảng cách cung - cầu lao động, mở ra cơ hội việc làm thiết thực cho hàng ngàn nhân sự. Job Link 2025 dự kiến cung ứng hơn 5.000 vị trí việc làm, thu hút khoảng 10.000 người tham dự, với sự góp mặt của nhiều DN lớn, cơ sở đào tạo và tổ chức uy tín. Thông qua các buổi phỏng vấn trực tiếp, nhà tuyển dụng có thể đánh giá chính xác hơn năng lực, thái độ, phong cách làm việc và mức độ phù hợp văn hóa DN. Với ứng viên, cần cập nhật CV (hồ sơ ứng tuyển), bằng cấp, chứng chỉ ngắn gọn, rõ ràng và thể hiện năng lực thực tế. Khi phỏng vấn, hãy tự tin giới thiệu bản thân, thái độ cầu thị, ăn mặc lịch sự, giao tiếp chuyên nghiệp. Tìm hiểu trước về DN, biết rõ sản phẩm, lĩnh vực, môi trường và định hướng phát triển của DN sẽ giúp ứng viên đặt câu hỏi thông minh và thể hiện sự chủ động...

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-10