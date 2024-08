Giải bóng chuyền Công an TP HCM 2024: Nóng bỏng vé bán kết

(NLĐO) - Giải Bóng chuyền Công an TP HCM mở rộng tranh cúp "Báo Công an TP HCM" lần thứ nhất năm 2024 sẽ diễn ra tại từ ngày 12 đến 16-8 tại Nhà thi đấu quận Tân Bình. Giải được mở cửa tự do để người hâm mộ đến sân cổ vũ cho các đội bóng.