Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 - Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc

Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn cao mà đôi bên còn tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc bằng tinh thần thi đấu máu lửa và sự quyết tâm trong từng pha bóng.



Lễ khai mạc giải trang trọng với 8 đội bóng tham dự

Khởi đầu khá cẩn trọng với nhiều pha bóng mang tính thăm dò là chính, VTV Bình Điền Long An và Giang Tô giằng co điểm số ở ván đầu tiên trước khi đội bóng Trung Quốc tăng tốc, thắng sít sao 25-21 ở ván đầu tiên.

Giang Tô thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của ứng viên nặng ký

Trận đấu nóng lên từ đây khi chủ giải VTV Bình Điền Long An đáp trả cực kỳ mạnh mẽ trong thế trận đầy chủ động. Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh thi đấu cực hay, tạo nên khoảng cách điểm số ấn tượng để kết thúc ván ở điểm số 25-17, cân bằng tỉ số trận đấu sau hai ván mở màn.

Thanh Thúy, Trà My và đồng đội "cháy" ở ván hai

Có vẻ như quá trình thăm dò của Giang Tô chưa dừng lại, bởi đội bóng khách mời thi đấu rất hay sau đó, thể hiện trọn vẹn đẳng cấp của một ứng viên vô địch với khả năng tấn công mạnh mẽ cùng hệ thống chắn bóng hiệu quả bởi dàn cầu thủ có chiều cao lẫn sức mạnh vượt trội.

Đội chủ giải VTV BĐLA thất thủ chung cuộc

Dưới sự dẫn dắt của hai mũi tấn công nguy hiểm Zhou Yetong và Fan Boning, Giang Tô dễ dàng thắng hai ván tiếp theo với điểm số 25-15 và 25-21, giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trận ra quân Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 - Bình Điền 2026, chính thức gửi lời cảnh báo đến mọi đối thủ.

Trước đó, ở trận mở màn bảng A, Binh chủng Thông tin- Binh đoàn 19 giành chiến thắng 3-0 (25-18, 25-12, 25-22) trước Vietinbank trong thế trận vượt trội.

Binh chủng Thông tin- Binh đoàn 19 (bên kia lưới) thắng nhanh ba ván trước Vietinbank

Tại bảng B, cuộc chạm trán giữa hai "tân binh" Hà Nội Tasco Auto và Gumma Greenwings đã kết thúc với thắng lợi 3-0 (25-20, 25-17, 25-22) nghiêng về cho đại diện Việt Nam. Cả hai đội đã mang đến thế trận giàu tốc độ cùng nhiều tình huống trả bóng đẹp mắt, làm mãn nhãn người xem trực tiếp tại Nhà thi đấu TDTT Tây Ninh.

Gunma Green Wings tấn công trước Hà Nội Tasco Auto

Với đội hình đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo và đặc biệt là libero Nguyễn Khánh Đang, Hà Nội Tasco Auto thể hiện sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự, giành chiến thắng có đôi chút "bất ngờ" trước đại diện làng bóng chuyền xứ sở Mặt trời mọc.

Hà Nội Tasco Auto có chiến thắng mở màn tưng bừng

Chiến thắng 3-0 giúp Hà Nội Tasco Auto tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng đấu được đánh giá rất cạnh tranh năm nay, bao gồm Suwon City (Hàn Quốc) và LPBank Ninh Bình.

Lịch thi đấu ngày 16-5: 14 giờ: Suwon City - LPBank Ninh Bình 17 giờ: Giang Tô - BC Thông Tin - BĐ19 20 giờ: VTV Bình Điền Long An - Vietinbank



