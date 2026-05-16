Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 - Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 - Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc

Đông Linh - Ảnh: Thiên Hoàng

(NLĐO) - Thất bại 1-3 của VTV Bình Điền Long An trước ứng viên Giang Tô không làm giảm đi cảm xúc của khán giả về cuộc đối đầu hấp dẫn nhất ngày khai mạc giải.

Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn cao mà đôi bên còn tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc bằng tinh thần thi đấu máu lửa và sự quyết tâm trong từng pha bóng.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 1.

Lễ khai mạc giải trang trọng với 8 đội bóng tham dự

Khởi đầu khá cẩn trọng với nhiều pha bóng mang tính thăm dò là chính, VTV Bình Điền Long An và Giang Tô giằng co điểm số ở ván đầu tiên trước khi đội bóng Trung Quốc tăng tốc, thắng sít sao 25-21 ở ván đầu tiên.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 2.

Giang Tô thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của ứng viên nặng ký

Trận đấu nóng lên từ đây khi chủ giải VTV Bình Điền Long An đáp trả cực kỳ mạnh mẽ trong thế trận đầy chủ động. Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh thi đấu cực hay, tạo nên khoảng cách điểm số ấn tượng để kết thúc ván ở điểm số 25-17, cân bằng tỉ số trận đấu sau hai ván mở màn.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 3.

Thanh Thúy, Trà My và đồng đội "cháy" ở ván hai

Có vẻ như quá trình thăm dò của Giang Tô chưa dừng lại, bởi đội bóng khách mời thi đấu rất hay sau đó, thể hiện trọn vẹn đẳng cấp của một ứng viên vô địch với khả năng tấn công mạnh mẽ cùng hệ thống chắn bóng hiệu quả bởi dàn cầu thủ có chiều cao lẫn sức mạnh vượt trội.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 4.

Đội chủ giải VTV BĐLA thất thủ chung cuộc

Dưới sự dẫn dắt của hai mũi tấn công nguy hiểm Zhou Yetong và Fan Boning, Giang Tô dễ dàng thắng hai ván tiếp theo với điểm số 25-15 và 25-21, giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trận ra quân Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 - Bình Điền 2026, chính thức gửi lời cảnh báo đến mọi đối thủ.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, ở trận mở màn bảng A, Binh chủng Thông tin- Binh đoàn 19 giành chiến thắng 3-0 (25-18, 25-12, 25-22) trước Vietinbank trong thế trận vượt trội.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 5.

Binh chủng Thông tin- Binh đoàn 19 (bên kia lưới) thắng nhanh ba ván trước Vietinbank

Tại bảng B, cuộc chạm trán giữa hai "tân binh" Hà Nội Tasco Auto và Gumma Greenwings đã kết thúc với thắng lợi 3-0 (25-20, 25-17, 25-22) nghiêng về cho đại diện Việt Nam. Cả hai đội đã mang đến thế trận giàu tốc độ cùng nhiều tình huống trả bóng đẹp mắt, làm mãn nhãn người xem trực tiếp tại Nhà thi đấu TDTT Tây Ninh.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 6.

Gunma Green Wings tấn công trước Hà Nội Tasco Auto

Với đội hình đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo và đặc biệt là libero Nguyễn Khánh Đang, Hà Nội Tasco Auto thể hiện sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự, giành chiến thắng có đôi chút "bất ngờ" trước đại diện làng bóng chuyền xứ sở Mặt trời mọc.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 – Bình Điền: Thăng hoa cảm xúc - Ảnh 7.

Hà Nội Tasco Auto có chiến thắng mở màn tưng bừng

Chiến thắng 3-0 giúp Hà Nội Tasco Auto tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng đấu được đánh giá rất cạnh tranh năm nay, bao gồm Suwon City (Hàn Quốc) và LPBank Ninh Bình.

Lịch thi đấu ngày 16-5:

14 giờ: Suwon City - LPBank Ninh Bình

17 giờ: Giang Tô - BC Thông Tin - BĐ19

20 giờ: VTV Bình Điền Long An - Vietinbank


Tin liên quan

Hơn 1,2 tỉ đồng tiền thưởng Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026

Hơn 1,2 tỉ đồng tiền thưởng Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026

(NLĐO) - Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh cùng tổng giá trị giải thưởng hơn 1,2 tỉ đồng.

Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026: Chủ nhà quyết giữ cúp

Quy tụ nhiều đội bóng đẳng cấp châu Á, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hứa hẹn rất hấp dẫn với sự cạnh tranh từ các đại diện Việt Nam

Thắng chủ nhà LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

(NLĐO) – Hai lần bị dẫn điểm trong trận chung kết, VTV Bình Điền Long An đã ngược dòng ngoạn mục để đánh bại LPBank Ninh Bình 3-2, bảo vệ thành công ngôi Hậu.

Trần Thị Thanh Thúy VietinBank bóng chuyền nữ Giang Tô VTV Bình Điền Long An Bình Điền Long An Binh chủng Thông tin Hà Nội Tasco Auto VTV 9 – Bình Điền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo