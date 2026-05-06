Thể thao

Hơn 1,2 tỉ đồng tiền thưởng Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026

(NLĐO) - Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh cùng tổng giá trị giải thưởng hơn 1,2 tỉ đồng.

Chiều 5-5, tại TP HCM, Ban tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 đã chính thức công bố thông tin về mùa giải thứ 15. Đây là một trong những giải đấu uy tín hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, quy tụ nhiều câu lạc bộ mạnh và luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Ban tổ chức giới thiệu về giải đấu lần thứ 15 năm 2026

Giải năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 23-5 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh, với sự tham dự của 8 đội bóng, gồm 5 đại diện trong nước (VTV Bình Điền Long An, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Hà Nội Tasco Auto, VietinBank) cùng 3 đội khách mời nước ngoài (Gunma Green Wings - Nhật Bản, Suwon City - Hàn Quốc và Jiangsu - Trung Quốc).

Theo kết quả bốc thăm, bảng A quy tụ VTV Bình Điền Long An, Jiangsu, Binh chủng Thông tin và VietinBank. Đây được xem là "bảng tử thần" khi các đội đều sở hữu lực lượng đồng đều, nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay từ vòng bảng.

Chủ nhà VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu tiến xa tại giải

bảng B, LPBank Ninh Bình sẽ đối đầu với Gunma Green Wings, Suwon City và Hà Nội Tasco Auto. Sự góp mặt của hai đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường. Đáng chú ý, Gunma Green Wings chính là đội bóng mà chủ công Trần Thị Thanh Thúy từng thi đấu trong mùa giải 2025-2026, nên khả năng cô chạm trán đội bóng cũ đang được chờ đợi.

Lịch thi đấu toàn giải từ 15 đến 23-5 tại Tây Ninh

Chia sẻ tại buổi họp báo, đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt mục tiêu tiến sâu tại giải. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng ổn định, VTV Bình Điền Long An tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch dù mục tiêu đoạt cúp không được lãnh đạo đội nhắc đến cụ thể.

Ban tổ chức nhận định chất lượng chuyên môn năm nay tiếp tục được nâng cao, đặc biệt từ các đội quốc tế.

Điều này không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh mà còn mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho các vận động viên trong nước.

Bộ cúp, cờ. huy chương giải đấu

Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên tới khoảng 48.700 USD, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng, trong đó, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng tiền mặt 15.000 USD (khoảng 400 triệu đồng). Bên cạnh các danh hiệu tập thể, ban tổ chức còn trao nhiều giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chủ công, phụ công, đối chuyền, chuyền hai, libero xuất sắc, danh hiệu hoa khôi của giải và VĐV mặc áo bà ba đẹp nhất.

Công ty Phân bón Bình Điền tài trợ 15 ngôi nhà cho các hộ nghèo khó khăn

Không chỉ dừng ở yếu tố chuyên môn, giải đấu còn mang ý nghĩa xã hội khi nhà tài trợ phối hợp trao tặng 15 căn nhà cho các hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cho đến thời điểm này, công tác tổ chức đã hoàn tất, chờ ngày tranh tài. Đơn vị đăng cai đã tiến hành nâng cấp Nhà thi đấu TDTT tỉnh bao gồm lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng, máy lạnh, thảm thi đấu đạt chuẩn quốc tế và dựng nhiều màn hình lớn bên ngoài khuôn viên Nhà thi đấu để phục vụ khán giả.

Câu lạc bộ PFU BlueCats (Nhật Bản) vô địch Cúp VTV9- Bình Điền 2024

Trải qua 14 mùa giải, Cúp VTV9 - Bình Điền đã khẳng định vị thế là sân chơi đẳng cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền nữ Việt Nam. Với những cải tiến về tổ chức và chất lượng chuyên môn, mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những trận cầu hấp dẫn và giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

VTV Bình Điền Long An xuất quân dự Giải bóng chuyền VTV9 - Bình Điền

