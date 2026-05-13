Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026: Chủ nhà quyết giữ cúp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026: Chủ nhà quyết giữ cúp

ĐÀO TÙNG

Quy tụ nhiều đội bóng đẳng cấp châu Á, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hứa hẹn rất hấp dẫn với sự cạnh tranh từ các đại diện Việt Nam

Diễn ra từ ngày 15 đến 23-5 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm tổ chức, giúp các đội bóng và cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Khách mời đáng gờm

Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng, trong đó chủ nhà Việt Nam góp mặt với 5 đại diện gồm VTV Bình Điền Long An, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank và Hà Nội Tasco Auto. Ba đội khách mời quốc tế là Jiangsu (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon City (Hàn Quốc).

Chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay được đánh giá cao khi các đội khách mời đều sở hữu lối chơi hiện đại và bề dày thành tích đáng gờm. Đáng chú ý nhất là Jiangsu, đội từng hai lần vô địch Cúp VTV9 - Bình Điền (2012, 2018), sở hữu dàn VĐV trẻ trung, hình thể vượt trội với 5 tay đập cao trên 1,90 m. Lối chơi tấn công mạnh mẽ cùng khả năng chắn bóng hiệu quả giúp Jiangsu trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026: Chủ nhà quyết giữ cúp - Ảnh 1.

VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 (bên kia lưới) đều hướng đến chức vô địch tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. (Ảnh: HOÀNG THIÊN)

Trong khi đó, Gunma Green Wings mang đến phong cách đặc trưng của bóng chuyền Nhật Bản với tốc độ nhanh, phòng ngự bền bỉ và khả năng phối hợp linh hoạt. Đội bóng này vừa có mùa giải tiến bộ tại SV League khi lọt vào tốp 8 tranh vô địch, trong giai đoạn có sự góp mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

TIN LIÊN QUAN

Đại diện Hàn Quốc - Suwon City là "ẩn số" thú vị với lối chơi hiện đại, nền tảng thể lực sung mãn và đội hình giàu kinh nghiệm. Các đối thủ quốc tế có trình độ chuyên môn cao mang đến sự cạnh tranh quyết liệt, hứa hẹn cống hiến cho người xem những trận cầu mãn nhãn.

Kỳ vọng VTV Bình Điền Long An

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt, người đang trực tiếp dẫn dắt CLB Hà Nội Tasco Auto, cho rằng nhiều tuyển thủ quốc gia đang khoác áo các đội tham dự giải là tín hiệu tích cực, tăng cơ hội cạnh tranh thành tích cũng như tạo tiền đề cho tất cả ở đội tuyển quốc gia ở các sự kiện chính thức sau này.

Trong số các đại diện chủ nhà, VTV Bình Điền Long An nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Đội bóng giàu truyền thống này từng 2 lần vô địch giải vào các năm 2007 và 2010 nhưng 9 năm qua chưa thể trở lại trận chung kết.

Sau giai đoạn chuyển giao lực lượng, VTV Bình Điền Long An đang dần tìm lại vị thế dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Nhà cầm quân trẻ đã giúp đội bóng Tây Nam Bộ giành chức vô địch quốc gia năm 2025 và tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nửa chặng đường đầu tiên mùa giải VĐQG năm nay.

Lực lượng của đội có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, nổi bật là Trần Thị Thanh Thúy cùng 2 ngoại binh Cuba Lianet Garcia Anglada và Regla Martinez Ortiz. Theo HLV Ngọc Hoa, vấn đề lớn nhất của đội hiện tại là tâm lý thi đấu thiếu ổn định.

Ở bảng B, Hà Nội Tasco Auto cũng cho thấy tham vọng lớn sau khi dẫn đầu giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2026 và thi đấu ấn tượng tại Cúp Hùng Vương. Đội bóng thủ đô giữ nguyên bộ khung nội binh với những gương mặt đáng chú ý như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang hay Bùi Thị Ánh Thảo. LPBank Ninh Bình và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 cũng được xem là những ứng viên đáng gờm nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia.

Sau nhiều năm các đội khách quốc tế thống trị ngôi vô địch, bóng chuyền nữ Việt Nam đang kỳ vọng tạo nên bước chuyển mới tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. 

Với lợi thế sân nhà, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ ngày càng tiến bộ, các đại diện Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi cao nhất.

Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026: Chủ nhà quyết giữ cúp - Ảnh 2.


Tin liên quan

Hấp dẫn bóng chuyền nữ quốc gia

Hấp dẫn bóng chuyền nữ quốc gia

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 khởi tranh ngày 6-4 tại Nhà Thi đấu Đông Anh (TP Hà Nội), hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt ở nội dung nữ.

Nutifood đồng hành tuyển bóng chuyền nữ TP HCM dự giải A1 quốc gia

(NLĐO) - Nutifood tài trợ 9,3 tỉ đồng giúp tuyển bóng chuyền nữ TP HCM củng cố lực lượng, cải thiện chế độ dinh dưỡng trước thềm giải A1 quốc gia.

Hơn 1,2 tỉ đồng tiền thưởng Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026

(NLĐO) - Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh cùng tổng giá trị giải thưởng hơn 1,2 tỉ đồng.

bóng chuyền nữ Giải bóng chuyền nữ VTV9 Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh VTV Bình Điền Long An LPBank Ninh Bình Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo