Chiều ngày 13-10, trong trận đấu hạ màn và chung kết giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, TP HCM 1 bị Hà Nội cầm hòa vẫn lên ngôi vô địch, khép lại mùa giải đầy kịch tính.

Đây là danh hiệu vô địch thứ 10 trong 11 mùa liên tiếp mà HLV Đoàn Thị Kim Chi dẫn dắt đội bóng thành phố mang tên Bác, đồng thời là chức vô địch thứ 14 trong lịch sử CLB.

Bước vào trận đấu, Hà Nội buộc phải thắng trong khi TP HCM 1 chỉ cần một kết quả hòa để đăng quang. Với tính chất quyết định, cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Hà Nội chủ động tấn công, còn TP HCM 1 chọn lối chơi cân bằng, không co cụm phòng ngự.

Huỳnh Như và đồng đội không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Hà Nội

HLV Kim Chi tung cặp tiền đạo Huỳnh Như và K’Thua nhằm kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ để gây sức ép, giảm tải cho hàng thủ. K’Thua cho thấy tốc độ và sự năng nổ, nhưng các pha dứt điểm của TP HCM 1 chưa đủ sắc bén.

CLB nữ TP HCM

Trong khi đó, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn, kỷ luật của đối phương. Những mũi nhọn như Vạn Sự, Thanh Nhã hay Hải Yến đều bị “bắt chết”, khiến đội bóng Thủ đô không tạo được cơ hội rõ rệt. Bên cạnh đó, cơn mưa nặng hạt giữa trận đấu khiến hai đội gặp khó trong khâu tấn công và chấp nhận hòa 0-0.

CLB nữ TP HCM với chức vô địch giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc thứ 10 trong 11 mùa liên tiếp



Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0, TP HCM 1 với 21 điểm hơn Hà Nội 2 điểm, đã bảo vệ thành công ngôi hậu.

Hà Nội thì giành lại ngôi Á quân từ tay Than KSVN - đội xuống vị trí thứ ba dù cùng 19 điểm nhưng kém chỉ số đối đầu.

CLB Hà Nội

Các danh hiệu tập thể và cá nhân gồm: Vô địch: TP HCM 1 Hạng Nhì: Hà Nội Hạng Ba: Than KSVN Vua phá lưới: Phạm Hải Yến (Hà Nội, 6 bàn) Giải phong cách: TP HCM 1 Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Thùy Trang (TP HCM 1) Thủ môn xuất sắc nhất: Khổng Thị Hằng (Than KSVN)







