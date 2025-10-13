HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch giải bóng đá nữ quốc gia

Quốc An - Ảnh: Như Đạt

(NLĐO) - Cô trò HLV Kim Chi không thể giành trọn 3 điểm trước Hà Nội nhưng vẫn đăng quang ngôi hậu ở trận đấu hạ màn của mùa giải.

Chiều ngày 13-10, trong trận đấu hạ màn và chung kết giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, TP HCM 1 bị Hà Nội cầm hòa vẫn lên ngôi vô địch, khép lại mùa giải đầy kịch tính.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 1.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 2.

Đây là danh hiệu vô địch thứ 10 trong 11 mùa liên tiếp mà HLV Đoàn Thị Kim Chi dẫn dắt đội bóng thành phố mang tên Bác, đồng thời là chức vô địch thứ 14 trong lịch sử CLB.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 3.

Bước vào trận đấu, Hà Nội buộc phải thắng trong khi TP HCM 1 chỉ cần một kết quả hòa để đăng quang. Với tính chất quyết định, cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Hà Nội chủ động tấn công, còn TP HCM 1 chọn lối chơi cân bằng, không co cụm phòng ngự.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 4.

Huỳnh Như và đồng đội không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Hà Nội

HLV Kim Chi tung cặp tiền đạo Huỳnh Như và K’Thua nhằm kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ để gây sức ép, giảm tải cho hàng thủ. K’Thua cho thấy tốc độ và sự năng nổ, nhưng các pha dứt điểm của TP HCM 1 chưa đủ sắc bén.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 5.

CLB nữ TP HCM

Trong khi đó, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn, kỷ luật của đối phương. Những mũi nhọn như Vạn Sự, Thanh Nhã hay Hải Yến đều bị “bắt chết”, khiến đội bóng Thủ đô không tạo được cơ hội rõ rệt. Bên cạnh đó, cơn mưa nặng hạt giữa trận đấu khiến hai đội gặp khó trong khâu tấn công và chấp nhận hòa 0-0.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 6.

CLB nữ TP HCM với chức vô địch giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc thứ 10 trong 11 mùa liên tiếp

Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0, TP HCM 1 với 21 điểm hơn Hà Nội 2 điểm, đã bảo vệ thành công ngôi hậu.

Hà Nội thì giành lại ngôi Á quân từ tay Than KSVN - đội xuống vị trí thứ ba dù cùng 19 điểm nhưng kém chỉ số đối đầu.

TP HCM viết tiếp lịch sử khi vô địch Giải nữ VĐQG - Ảnh 7.

CLB Hà Nội

Các danh hiệu tập thể và cá nhân gồm:

Vô địch: TP HCM 1

Hạng Nhì: Hà Nội

Hạng Ba: Than KSVN

Vua phá lưới: Phạm Hải Yến (Hà Nội, 6 bàn)

Giải phong cách: TP HCM 1

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Thùy Trang (TP HCM 1)

Thủ môn xuất sắc nhất: Khổng Thị Hằng (Than KSVN)



Tin liên quan

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 88 giúp đương kim vô địch (ĐKVĐ) bóng đá nữ quốc gia là TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam.

Nữ TP HCM sẽ thi đấu với hệ thống giống VAR tại giải châu Á

(NLĐO) - AFC vừa thông báo Giải bóng đá C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ áp dụng hệ thống FVS - Football Video Support, hệ thống đơn giản, ít tốn kém hơn VAR.

Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng

(NLĐO) - Các lá thăm may rủi của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 đã đưa CLB nữ TP HCM gặp Á quân Melbourne City FC, Stallion Laguna FC và Lion City Sailors FC.

Huỳnh Như kim chi nữ TP HCM Nữ VĐQG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo