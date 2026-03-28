Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế: Đội Campuchia thắng đậm trận mở màn

Chiều 28-3, tại sân vận động Trường Đại học (ĐH) Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Báo Thanh Niên tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần thứ 2 - 2026 Cúp THACO.

Giải quy tụ 6 đội bóng sinh viên, gồm 2 đại diện Việt Nam là Trường ĐH Thủy lợi (đương kim vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam) và Trường ĐH Nha Trang (chủ nhà), cùng 4 đội quốc tế đến từ các trường đại học từ Campuchia, Lào, Malaysia và Singapore. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 4 đội vào bán kết.

Hai đội bóng sinh viên Việt Nam và 4 đội khu vực Đông Nam Á là Campuchia, Lào, Malaysia và Singapore tham gia Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Quốc tế

Ở trận đấu mở màn giải đấu là cuộc so tài giữa Trường ĐH Quốc gia Singapore và Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia). Trận đấu đã bùng nổ sớm hơn bất kỳ dự đoán nào của người hâm mộ.

Trường ĐH Svay Rieng sau đó tấn công áp đảo ghi 5 bàn thắng, với bàn mở tỉ số ở giây thứ 6. Trong khi đó, Trường ĐH Quốc gia Singapore chỉ ghi được 1 bàn trên chấm phạt đền. Kết thúc trận mở màn, Trường ĐH Svay Rieng thắng 5-1.

Bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền của Trường ĐH Quốc gia Singapore

Ở trận đấu thứ 2, sau lễ khai mạc, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã gây được bất ngờ khi ghi liên tục 2 bàn thắng và giành chiến thắng tỉ số 2-0 trước ĐH Lào.

Bàn thắng sớm của Trường ĐH Nha Trang khiên các cầu thủ và cổ động viên hết sức vui mừng

Lịch thi đấu của Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế: