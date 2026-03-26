Hai đại diện Việt Nam dự Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên quốc tế

Chiều 26-3, Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II – 2026 cúp THACO tiến hành lễ công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Giải do Báo Thanh Niên tổ chức, với sự chấp thuận của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và hỗ trợ chuyên môn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến 5-4 tại Sân vận động Trường Đại học Nha Trang.

Giải quy tụ 6 đội bóng sinh viên, gồm 2 đại diện Việt Nam là Trường ĐH Thủy lợi (đương kim vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam) và Trường ĐH Nha Trang (chủ nhà), cùng 4 đội quốc tế đến từ các trường đại học từ Campuchia, Lào, Malaysia và Singapore. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 4 đội vào bán kết.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 trước đó diễn ra hết sức sôi nổi

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn năm nay được nâng cao rõ rệt khi nhiều đội bóng có sự đầu tư bài bản, lực lượng trẻ trung và giàu kinh nghiệm thi đấu.

Đáng chú ý, ĐH Lào – á quân mùa trước – tiếp tục là ứng viên nặng ký, trong khi các đại diện Malaysia và Singapore cũng được đánh giá cao nhờ nền tảng kỹ thuật, chiến thuật hiện đại.

Với lợi thế sân nhà, Trường ĐH Nha Trang đặt mục tiêu vào bán kết, còn Trường ĐH Thủy lợi hướng đến chức vô địch. Giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn, đồng thời là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết sinh viên khu vực Đông Nam Á thông qua thể thao.

Lễ công bố bốc thăm, xếp lịch thi đấu

Kết quả bốc thăm, Bảng A: Trường ĐH Nha Trang, ĐH Lào và ĐH Quốc gia Malaysia.

Bảng B: Trường ĐH Thuỷ lợi, ĐH Quốc gia Singapore và Trường ĐH Svay Rieng Campuchia.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, gồm đội vô địch: 6.000 USD, Á quân: 4.000 USD, Hạng ba: 2.000 USD, Giải phong cách: 1.500 USD.

Ngoài ra còn có các danh hiệu cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất, Tổ trọng tài xuất sắc.



