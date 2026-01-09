Hấp dẫn Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên THACO cup 2026

Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) diễn ra trang trọng, với sự góp mặt của hơn 6.000 cổ động viên là sinh viên các trường tham dự giải đấu, cùng hàng ngàn người xem trực tiếp trên các nền tảng truyền thông.

Giải diễn ra hàng năm trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9-1, đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27-3. Đây là giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải gửi lời cảm ơn đến các quý vị đại biểu, khách mời, các bạn sinh viên có mặt trên khán đài cùng toàn thể khán giả đang theo dõi qua các nền tảng trực tuyến của Báo Thanh Niên.

Mùa giải năm nay có 60 đội bóng đăng ký tham dự, trong đó 59 đội sẽ tranh 11 suất vào vòng chung kết bắt đầu từ 9-1 cho đến ngày 27-1.

Vòng chung kết sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang, Khánh Hòa vào đầu tháng 3-2026.

"Với việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong năm ngoái, vòng loại mùa giải lần 4 có một số biến động ở các khu vực thi đấu. Theo đó, khu vực TP.HCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay, với 35 đại diện từ các trường đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt" - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Ngay trong chiều 9-1, tại trận đấu ra quân nhóm 1 của TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM (HUFLIT) thắng dễ Học viện Hàng không Việt Nam tỉ số 2-0 với hai bàn thắng quyết định ngay trong hiệp 1. Hai bàn thắng được ghi bởi Hà An Phát (số 11) ở phút thứ 3 và Nguyễn Huỳnh Tấn Huy (số 20), ở phút thứ 20.