HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hấp dẫn Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên THACO cup 2026

Tường Phước

(NLĐO) - Lễ khai mạc Giải bóng đá TNSV THACO cup 2026, diễn ra trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng hôm 9-1.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) diễn ra trang trọng, với sự góp mặt của hơn 6.000 cổ động viên là sinh viên các trường tham dự giải đấu, cùng hàng ngàn người xem trực tiếp trên các nền tảng truyền thông.

Giải diễn ra hàng năm trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9-1, đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27-3. Đây là giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam.

Hấp dẫn khai mạc Giải TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 1.

Hấp dẫn khai mạc Giải TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải gửi lời cảm ơn đến các quý vị đại biểu, khách mời, các bạn sinh viên có mặt trên khán đài cùng toàn thể khán giả đang theo dõi qua các nền tảng trực tuyến của Báo Thanh Niên.

TIN LIÊN QUAN

Mùa giải năm nay có 60 đội bóng đăng ký tham dự, trong đó 59 đội sẽ tranh 11 suất vào vòng chung kết bắt đầu từ 9-1 cho đến ngày 27-1.

Vòng chung kết sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang, Khánh Hòa vào đầu tháng 3-2026.

Hấp dẫn khai mạc Giải TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 3.

Hấp dẫn khai mạc Giải TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 4.

"Với việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong năm ngoái, vòng loại mùa giải lần 4 có một số biến động ở các khu vực thi đấu. Theo đó, khu vực TP.HCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay, với 35 đại diện từ các trường đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt" - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

TIN LIÊN QUAN

Ngay trong chiều 9-1, tại trận đấu ra quân nhóm 1 của TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM (HUFLIT) thắng dễ Học viện Hàng không Việt Nam tỉ số 2-0 với hai bàn thắng quyết định ngay trong hiệp 1. Hai bàn thắng được ghi bởi Hà An Phát (số 11) ở phút thứ 3 và Nguyễn Huỳnh Tấn Huy (số 20), ở phút thứ 20.

Tin liên quan

Khởi tranh giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Tây Nam Bộ

Khởi tranh giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Tây Nam Bộ

(NLĐO) - Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 - khu vực Tây Nam Bộ tại Trường Đại học Đồng Tháp thúc đẩy tinh thần thể thao và phát hiện tài năng trẻ.

Đội ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Sinh viên Việt Nam 2023

(NLĐO) – Đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đội ĐH Huế đã giành chức vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023 sau khi đánh bại đội ĐH Thủy Lợi trên chấm luân lưu.

Giải bóng đá sinh viên đông hơn nhiều trận V-League, bầu Đức thưởng nóng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

(NLĐO) - Chiều 4-11, trong trận ra quân của bảng B giải SV-League 2020, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đã được bầu Đức của HAGL thưởng nóng 100 triệu đồng nhờ đánh bại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2-1

báo Thanh Niên Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên toàn quốc TNSV THACO CUP 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo