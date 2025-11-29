Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP HCM - Yamaha Cup 2025: Ngày hội bóng đá học đường

Trong không khí sôi động và háo hức của hàng trăm cầu thủ, phụ huynh và người hâm mộ, lễ khai mạc Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP HCM 2025 đã diễn ra trang trọng. 480 cầu thủ của 32 đội bóng trường tiểu học đã dự lễ khai mạc Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP HCM - Yamaha Cup 2025 sáng 29-11 tại CLB bóng đá Thủ Đức.

Các đại biểu đá quả bóng khai mạc giải

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm bóng đá VJSS, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh: "Giải đấu năm nay không chỉ để tìm kiếm nhà vô địch, mà quan trọng hơn là tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và công bằng cho các em học sinh tiểu học. Chúng tôi mong muốn qua giải đấu, các em sẽ được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng làm việc nhóm và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn".

Gần 500 cầu thủ của 32 đội bóng các trường tiểu học tham dự giải

Đại diện nhà tài trợ chiến lược, ông Võ Trần Huy - Giám đốc cấp cao khối kinh doanh và tiếp thị Yamaha Motor Việt Nam - chia sẻ: "Với triết lý mang lại sự rung động trái tim cho khách hàng, Yamaha Motor Việt Nam luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư cho bóng đá trẻ là đầu tư cho tương lai, và chúng tôi rất tự hào được tiếp lửa đam mê cho 480 cầu thủ nhí tại giải đấu năm nay".

Sân chơi của những nhà vô địch

Giải đấu được chia làm 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: Champion A, B, C và D.

Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm - mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình.

Trận đấu bảng A giữa đội trường Phước Bình (tím) và Nguyễn Văn Luông (xanh)

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11-2025 tại Câu lạc bộ Bóng đá Thủ Đức (Phường Bình Trưng, TP HCM). Các em học sinh lứa tuổi 9-10 (sinh từ 1-1-2015 đến 31-12-2016) được đăng ký theo đơn vị trường học, mỗi đội có tối đa 15 cầu thủ (2 thủ môn) và 4 thành viên BHL.