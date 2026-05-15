Vùng miền Đông Nam Bộ

Giải cứu 2 cá thể rùa biển quý hiếm ở Đặc khu Côn Đảo

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hành động đẹp của hai công nhân môi trường tại Đặc khu Côn Đảo khi kịp thời cứu 2 cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới khiến nhiều người xúc động

Ngày 15-5, UBND Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) cho biết hai công nhân vệ sinh môi trường vừa kịp thời giải cứu 2 cá thể rùa biển quý hiếm bị mắc lưới khi đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên biển.

Trước đó, vào ngày 14-5, trong lúc làm việc tại khu vực ven biển, hai công nhân phát hiện 2 cá thể rùa biển (vích) đang vùng vẫy trong tình trạng kiệt sức do bị mắc vào lưới trôi nổi. Ngay lập tức, cả hai tiếp cận, cắt bỏ phần lưới quấn quanh cơ thể rùa và đưa các cá thể này trở lại biển an toàn.

CLIP: Hai công nhân môi trường giải cứu 2 cá thể rùa biển quý hiếm

Theo UBND Đặc khu Côn Đảo, hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm của hai công nhân đã góp phần cứu sống những cá thể rùa biển quý hiếm, loài động vật đang được bảo tồn nghiêm ngặt. Đây cũng là nghĩa cử đẹp, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng.

Đặc khu Côn Đảo từ lâu được biết đến là một trong những khu vực có hệ sinh thái biển đa dạng, đặc biệt là nơi sinh sản của nhiều loài rùa biển quý hiếm. Tuy nhiên, tình trạng rác thải nhựa, lưới đánh bắt bị bỏ lại trên biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sinh vật biển.

Đại diện địa phương cho biết thời gian qua, Đặc khu Côn Đảo thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, cứu hộ động vật hoang dã và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ hệ sinh thái biển.

Hành động đẹp của hai công nhân môi trường không chỉ góp phần bảo vệ sự sống đại dương mà còn truyền đi thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay gìn giữ môi trường xanh, sạch, bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Không đánh đổi môi trường để phát triển Côn Đảo

(NLĐO)- Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; xây dựng đảo xanh - thông minh - đáng sống… là định hướng xuyên suốt cho Đặc khu Côn Đảo trong giai đoạn tới

Côn Đảo lần đầu có máy sàng cát vệ sinh bãi biển

(NLĐO)- Côn Đảo được trang bị máy sàng cát vệ sinh bãi biển, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

Tầm nhìn Côn Đảo

Côn Đảo được ví như "viên ngọc xanh" giữa biển Đông, nơi hội tụ hệ sinh thái rừng - biển nguyên sơ và giàu giá trị

vệ sinh môi trường môi trường biển hệ sinh thái TPHCM thu gom rác rùa biển vích công nhân môi trường đặc khu Côn Đảo
