Giáo dục

Giai điệu yêu thương

Hoa Biên

Từ những ngày chênh vênh giữa chọn lựa an toàn hay dấn thân, Quỳnh Như và Vĩnh Thiện dần tìm thấy sự thăng hoa và bản sắc trong âm nhạc

Nguyễn Du Quỳnh Như (sinh năm 1995, quê TP HCM, nghệ danh Audrey) và Nguyễn Vĩnh Thiện (sinh năm 1996, quê Bến Tre cũ, nghệ danh Theon) gặp nhau vào năm 2018 khi cùng làm marketing ở một công ty. Hai năm sau, họ chính thức bước vào hành trình gây dựng sự nghiệp âm nhạc và tình yêu dưới cái tên Sweet Liquor - nhóm nhạc R&B được biết đến qua hàng loạt ca khúc triệu view.

Con đường độc lập bắt đầu từ một quyết định táo bạo. Như từng "mắc kẹt" trong công việc không phù hợp, không dám bứt phá chỉ vì tìm thấy sự an toàn nhiều hơn đam mê. Trái lại, Thiện sẵn sàng rời bỏ ổn định để theo đuổi âm nhạc với niềm tin: Nếu đã quyết định đi một con đường mới, phải chấp nhận cả được lẫn mất và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Chính sự dứt khoát ấy truyền động lực giúp Như gạt bỏ nỗi sợ, dấn thân ca hát.

Giai điệu yêu thương - Ảnh 1.

Sweet Liquor ngày càng xuất hiện trong nhiều sự kiện sinh viên, lan tỏa tinh thần indie đến giới trẻ, tạo đồng cảm qua loạt tác phẩm thấm đẫm tình yêu thương và sự chân thành

Như vẫn dạy tiếng Anh, song dành nhiều thời gian hơn cho sáng tác, viết lời từ trải nghiệm cá nhân sau mỗi giờ lên lớp. Còn Thiện gần như sống trong phòng thu, chịu trách nhiệm phối khí và hoàn thiện giai điệu. Cả hai khởi đầu từ những bản cover, rồi đến sáng tác đầu tiên "Images" (2020) - cũng là lúc Sweet Liquor ra đời. Tên nhóm là sự kết hợp giữa tính cách ngọt ngào của Như và chiều sâu từng trải của Thiện.

Giai điệu yêu thương - Ảnh 2.

Âm nhạc trở thành sợi chỉ đỏ gắn kết hai tâm hồn. Từ đồng nghiệp, Quỳnh Như và Vĩnh Thiện trở thành bạn đời và đối tác trong âm nhạc.

Năm 2024, bài hát "Ấm" được chuẩn bị trước một năm để thay cho lời thề nguyện trong lễ cưới của đôi nghệ sĩ trẻ đã vượt ra khỏi kỷ niệm cá nhân. Khi đưa vào album đầu tay "Audrey" (phát hành tháng 8-2025), ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit với hơn 1,7 triệu lượt nghe trên Spotify. Album gồm 9 bài hát, hợp tác cùng Universal Music Vietnam, đánh dấu bước tiến dài trong sự nghiệp của đôi bạn trẻ Sweet Liquor.

Quyết định rẽ sang âm nhạc từng kéo theo nhiều áp lực dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, cả hai đã cố gắng tìm được sự cân bằng. "Con đường nghệ thuật vốn gồ ghề, nhưng có sự đồng hành của chồng, vừa là bạn đời vừa là bạn thân, khiến hành trình sáng tác của tôi vững vàng hơn. Anh không chỉ góp sức trong âm nhạc mà còn lắng nghe, thậm chí gọi tên những cảm xúc tôi chưa thể diễn đạt thành lời" - Như tâm sự. Với Thiện, âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để cảm, để tin, để yêu dẫu còn nhiều khác biệt.

Họ cùng nhau xây dựng một phòng thu nhỏ, kết nối và hỗ trợ nhiều nghệ sĩ mới. Điều khiến họ tự hào hơn cả những con số triệu view chính là tự lực đi lên từ con số không, dám thử cái mới, học hỏi không ngừng và bồi đắp tình cảm riêng thành chất liệu nghệ thuật. 

    Thông báo