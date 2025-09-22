Tuyển futsal Việt Nam thắng cách biệt 5 bàn trước Trung Quốc

Vào chiều 22-9, tuyển futsal Việt Nam có màn nhập cuộc bùng nổ trước chủ nhà Trung Quốc tại vòng loại futsal châu Á 2026.

Khởi đầu như mơ trước Trung Quốc khi Việt Nam sớm áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 2, đội quân HLV Diego Giustozzi đã mở tỉ số, trước khi Ngọc Ánh lập cú đúp chỉ trong ba phút, nâng cách biệt lên 3-0.

Đến phút thứ 6, futsal Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu với lối chơi chủ động, phối hợp chắc chắn. Trong khi đó, Trung Quốc dù nỗ lực tổ chức tấn công nhưng các pha phối hợp rời rạc, thiếu sắc bén nên dễ dàng bị hàng thủ Việt Nam hóa giải.

Đến phút thứ 10, Đa Hải vượt qua truy cản của hậu vệ đối phương, tung cú dứt điểm đẹp mắt nâng tỉ số lên 4-0. Phút 16, Ngọc Ánh kiến tạo chuẩn xác để Thịnh Phát đệm bóng cận thành, đưa Việt Nam dẫn 5-0.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, tuyển futsal Việt Nam vẫn duy trì sức ép, bình tĩnh triển khai bóng và chờ thời cơ tận dụng sai lầm đối phương. Đến phút 22, Đa Hải có cơ hội ngon ăn nhưng thủ môn Trung Quốc kịp thời cứu thua.

Những phút sau, Trung Quốc bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn nhưng vẫn không thể khai thác khoảng trống trước hàng phòng ngự Việt Nam.

Phút 33, Thịnh Phát đệm bóng chính xác vào lưới trống, nâng tỉ số lên 6-0 trong bối cảnh Trung Quốc phải thi đấu thiếu người sau pha chơi xấu với Đức Hoà. Chỉ một phút sau, chân sút sinh năm 1997 hoàn tất hattrick với cú dứt điểm góc hẹp, nâng tỉ số 7-0.

Trước khi khép lại trận đấu, Trung Quốc kịp thời ghi 2 bàn rút ngắn cách biệt còn 2-7. Chiến thắng này giúp tuyển futsal Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng E với 2 trận toàn thắng. Bởi ở trận đấu sớm, Lebanon bị Hồng Kông (Trung Quốc) cầm hòa 1-1 và chỉ có 4 điểm sau lượt trận.