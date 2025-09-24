Futsal Việt Nam hạ đẹp Lebanon, giành vé đến VCK châu Á 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Futsal Việt Nam hạ đẹp Lebanon, giành vé đến VCK châu Á 2026

Quốc An - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam khép lại vòng loại châu Á bằng chiến thắng 4-0 trước Lebanon để giành ngôi đầu bảng E, với 3 trận thắng tuyệt đối.

Chiều 24-9, tuyển futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại futsal châu Á, đối đầu Lebanon.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, các học trò HLV Diego Giustozzi nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu. Ngược lại, tuyển Lebanon lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, nhường thế trận cho Việt Nam, nhưng sự kiên cường này chỉ giúp họ trụ vững trong ít phút.

Đến phút thứ 9, Đa Hải khai thông thế bế tắc bằng cú dứt điểm chuẩn xác từ trung lộ, sau pha phối hợp ăn ý với Mạnh Dũng bên cánh trái. Chưa đầy 30 giây sau, Mạnh Dũng lập công, nhân đôi cách biệt bằng cú ra chân hiểm hóc khi băng lên từ tuyến hai.

img

Đa Hải (tóc trắng) mở tỉ số trận đấu

Đến phút 11, tỉ số đã là 3-0 cho tuyển futsal Việt Nam sau pha xử lý quyết đoán của Minh Quang, tiếp tục từ một tình huống tấn công bên cánh trái và kết thúc ở trung lộ.

Bước sang hiệp hai, Lebanon buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 22, họ tạo ra cú sút cực kỳ nguy hiểm, bóng đi căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút 25, đội bạn chỉ còn 4 người trên sân sau khi một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ gián tiếp. Với lợi thế hơn người, futsal Việt Nam nhanh chóng tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt trước khi đối thủ có đủ 5 người trên sân.

img

Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng

Chưa đầy 30 giây sau, Vũ Ngọc Ánh nâng tỉ số lên 4-0 bằng cú đá bồi cận thành, khi cú sút trước đó của đồng đội bị thủ môn Lebanon cản phá.

Chung cuộc, futsal Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước Lebanon để khép lại vòng loại châu Á với 3 trận toàn thắng. Số điểm tuyệt đối giúp thầy trò Giustozzi giành ngôi đầu bảng E, ghi 20 bàn và chỉ để thua 3 bàn ở giải đấu bởi Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc.

"Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội cũng như từng cá nhân. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành ngôi đầu bảng và giành vé đến Indonesia, và tôi rất vui vì đội đã hoàn thành điều đó theo cách thuyết phục.

Trong cả ba trận, các cầu thủ đều chơi vượt trội so với đối thủ. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với sự trẻ hóa của đội hình này, các cầu thủ trẻ phối hợp tốt cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm" - HLV Giustozzi bày tỏ.

Giành vé đến vòng chung kết, futsal Việt Nam sẽ góp mặt ở vòng chung kết futsal châu Á từ ngày 27-1 đến 7-2-2026, tại Indonesia.


Tin liên quan

Futsal Việt Nam ra quân với chiến thắng 9-1

Futsal Việt Nam ra quân với chiến thắng 9-1

(NLĐO) - Khép lại trận ra quân ở vòng loại futsal châu Á 2026, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt 8 bàn trước Hồng Kông (Trung Quốc).

Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng, mục tiêu giành điểm tối đa

(NLĐO) - Trong buổi họp báo trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đại diện futsal Việt Nam là HLV Diego Giustozzi, đội trưởng Đức Hoà có những chia sẻ.

Xác định cặp chung kết U20 Futsal Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại vòng bán kết, Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP HCM trở thành 2 đội bóng xuất sắc nhất tiến vào chung kết giải U20 futsal Quốc gia 2025.

futsal Việt Nam futsal châu á VCK Châu Á Giustozzi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo