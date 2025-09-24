Futsal Việt Nam hạ đẹp Lebanon, giành vé đến VCK châu Á 2026

Chiều 24-9, tuyển futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại futsal châu Á, đối đầu Lebanon.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, các học trò HLV Diego Giustozzi nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu. Ngược lại, tuyển Lebanon lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, nhường thế trận cho Việt Nam, nhưng sự kiên cường này chỉ giúp họ trụ vững trong ít phút.

Đến phút thứ 9, Đa Hải khai thông thế bế tắc bằng cú dứt điểm chuẩn xác từ trung lộ, sau pha phối hợp ăn ý với Mạnh Dũng bên cánh trái. Chưa đầy 30 giây sau, Mạnh Dũng lập công, nhân đôi cách biệt bằng cú ra chân hiểm hóc khi băng lên từ tuyến hai.

Đa Hải (tóc trắng) mở tỉ số trận đấu

Đến phút 11, tỉ số đã là 3-0 cho tuyển futsal Việt Nam sau pha xử lý quyết đoán của Minh Quang, tiếp tục từ một tình huống tấn công bên cánh trái và kết thúc ở trung lộ.

Bước sang hiệp hai, Lebanon buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 22, họ tạo ra cú sút cực kỳ nguy hiểm, bóng đi căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút 25, đội bạn chỉ còn 4 người trên sân sau khi một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ gián tiếp. Với lợi thế hơn người, futsal Việt Nam nhanh chóng tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt trước khi đối thủ có đủ 5 người trên sân.

Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng

Chưa đầy 30 giây sau, Vũ Ngọc Ánh nâng tỉ số lên 4-0 bằng cú đá bồi cận thành, khi cú sút trước đó của đồng đội bị thủ môn Lebanon cản phá.

Chung cuộc, futsal Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước Lebanon để khép lại vòng loại châu Á với 3 trận toàn thắng. Số điểm tuyệt đối giúp thầy trò Giustozzi giành ngôi đầu bảng E, ghi 20 bàn và chỉ để thua 3 bàn ở giải đấu bởi Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc.

"Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội cũng như từng cá nhân. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành ngôi đầu bảng và giành vé đến Indonesia, và tôi rất vui vì đội đã hoàn thành điều đó theo cách thuyết phục.

Trong cả ba trận, các cầu thủ đều chơi vượt trội so với đối thủ. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với sự trẻ hóa của đội hình này, các cầu thủ trẻ phối hợp tốt cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm" - HLV Giustozzi bày tỏ.

Giành vé đến vòng chung kết, futsal Việt Nam sẽ góp mặt ở vòng chung kết futsal châu Á từ ngày 27-1 đến 7-2-2026, tại Indonesia.



