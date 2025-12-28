HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Giải Golf HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one

Đông Linh

(NLĐO) - Giải Golf HTV Swing Cup 2025 khép lại thành công rực rỡ với thành tích ấn tượng từ các golfer tài năng, khát khao chiến thắng.

Giải Golf HTV Swing Cup 2025 vừa chính thức khép lại sau hai ngày thi đấu sôi nổi và đầy cảm xúc tại sân golf Tân Sơn Nhất. Đây là mùa giải thứ hai của HTV Swing Cup, sự kiện được đánh giá là một trong những giải golf phong trào quy mô và chất lượng hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 1.

HTV Swing Cup 2025 được tổ chức mùa 2 với thành công ngoài mong đợi

Giải đấu được đồng tổ chức bởi Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV), Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền hình (TMS), Công ty CP Golf chuyên Nghiệp (Golf Pro) và Công ty CP Đầu tư Long Biên – đơn vị vận hành sân golf Tân Sơn Nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu giá trị lan tỏa.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 2.

Các golfer tranh tài quyết liệt tại giải



HTV Swing Cup 2025 quy tụ 18 đội với tổng cộng 288 golfer, đều là những golfer có trình độ handicap khá thấp, được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là việc ghi nhận hai cú hole-in-one vô cùng giá trị trong suốt hai ngày thi đấu – điều hiếm có đối với một giải golf phong trào. Trong ngày thi đấu thứ nhất, tại hố 5D, golfer Vũ Lộc (CLB SG82) đã xuất sắc thực hiện cú hole-in-one.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 3.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 4.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 5.

Niềm vui chiến thắng của các đội

Ở ngày thi đấu thứ hai, không khí giải đấu thực sự bùng nổ tại hố 8D với khoảng cách 165 yard, khi golfer Phạm Văn Hùng (CLB Hưng Yên miền Nam) thực hiện thành công cú đánh một gậy mỹ mãn, nhận giải thưởng một xe hơi Maserati trị giá gần 4 tỉ đồng – một trong những phần thưởng hole-in-one có giá trị lớn bậc nhất của golf phong trào Việt Nam.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 6.

Chiến thắng xứng đáng

Không chỉ là sân chơi tranh tài, HTV Swing Cup còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào golf Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Giải đấu góp phần kết nối các câu lạc bộ golf phong trào trên cả nước, khuyến khích các CLB hoạt động ngày càng quy củ, bài bản và sôi nổi hơn, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nền tảng phát triển bền vững cho phong trào golf Việt Nam.

HTV Swing Cup 2025: Bùng nổ giải thưởng hole-in-one - Ảnh 7.

Đội vô địch mùa giải HTV Swing Cup 2025 \

Với những thành công đạt được ở mùa giải thứ hai, HTV Swing Cup được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng tầm chất lượng và trở thành một giải đấu thường niên uy tín, được cộng đồng golfer phong trào mong đợi trong những năm tiếp theo.

Sau hai ngày thi đấu đối kháng hấp dẫn, kết quả chung cuộc như sau:

1. CLB Golf Vũ Võ miền Nam

2. CLB Golf Quảng Trị phía Nam

3. CLB Golf Quảng Nam phía Nam

Giải phong cách: CLB Golf Họ Lê miền Nam

