Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Chờ những cuộc bứt phá

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" không chỉ là sân chơi dành cho các golfer nghiệp dư trong cũng như ngoài nước, mà còn là cơ hội để mọi người cùng chung tay tiếp sức với các chương trình xã hội do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện.
144 golfer nghiệp dư sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp theo handicap qua một vòng đấu 18 hố tại 3 bảng đấu của nam và bảng đấu dành riêng cho các VĐV nữ. VĐV vô địch giải có điểm số tổng thực (gross) thấp nhất sau khi kết thúc phần tranh tài. Trong khi đó, VĐV chiến thắng ở từng bảng sở hữu điểm tổng (net) đã cắt âm thấp nhất sau khi giải kết thúc.
Giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các golfer. Các golfer xuất sắc đoạt giải Best Gross hay vị trí thứ nhất ở 3 bảng đấu của nam (A, B, C) sẽ được nhận phần thưởng trị giá gần 100 triệu đồng. Trong khi đó, giải hole-in-one với tổng giá trị trên 6 tỉ đồng bao gồm xe hơi điện Vinfast VF9, bộ gậy Honma sẽ là mục tiêu để từng VĐV bứt phá.
Đúng 12 giờ, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh. Những tấm ảnh đầu tiên của giải được thực hiện về các golfer tham gia tranh tài:
Bộ gậy Honma trị giá 1,6 tỉ đồng sẽ được trao cho người chiến thắng hole-in-one
