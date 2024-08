Giải golf “Tôi yêu Việt Nam”: Chờ thành công của mùa giải mới

Bộ cúp của Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" được chế tác công phu và giá trị, được trao cho chủ nhân 14 giải chuyên môn, gồm: Best Gross; nhất, nhì và ba của 3 bảng A, B, C; Longest drive cho nam, Longest drive cho nữ; Nearest to the pin; Nearest to the line. Cúp được tạo dáng một golfer đang thi đấu, điểm tựa là khối pha lê lộng lẫy và bệ đỡ được làm bằng gỗ gắn biểu tượng của giải cũng như tên hạng mục giải thưởng.

Bộ cúp cùng với nhiều giải thưởng giá trị sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao dành cho các golfer tranh tài tại Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024; hứa hẹn một mùa giải thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ.