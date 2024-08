Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam": Giải thưởng lớn, giá trị sẻ chia

Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" đã lùi lại thời hạn đăng ký thi đấu đến ngày 9-8 để các golf thủ không chuyên trên khắp cả nước kịp góp mặt tại sự kiện do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Nam Á và Trường Sơn Land tổ chức vào ngày 10-8 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).



Thể thao gắn kết cộng đồng

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" là sự kiện được Báo Người Lao Động tổ chức lần đầu vào tháng 9-2023 với ý nghĩa tạo thêm sân chơi dành cho các golf thủ không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua sự kiện thể thao hấp dẫn này, nhà tổ chức mong muốn tiếp tục vận động gây quỹ cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động thực hiện từ nhiều năm qua.

Với quy mô của một sự kiện thể thao kết hợp hoạt động quyên góp phục vụ cộng đồng xã hội, Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 đã cân nhắc và chốt thành phần VĐV tham dự ở con số 144. Lượng golf thủ này cũng phù hợp với dự án sân golf Tân Sơn Nhất hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế, điểm đến lý tưởng của các golf thủ trong nước và quốc tế nhiều năm qua.

Sân golf Tân Sơn Nhất sẵn sàng cho các cuộc tranh tài hấp dẫn của Giải golf “Tôi yêu Việt Nam”. Ảnh: QUỐC AN

Để giải đấu diễn ra trọn vẹn và thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức đã ban hành điều lệ thi đấu với nhiều khoản mục chặt chẽ, bảo đảm công bằng, minh bạch, giúp các golf thủ tự tin tranh tài hướng đến kết quả tốt nhất. Giải vẫn còn tiếp nhận đăng ký thi đấu của các golf thủ cho đến hết ngày 9-8.

Mỗi đường bóng golf hay, đẹp không chỉ để giành chiến thắng mà còn mang ý nghĩa kết nối và giá trị sẻ chia. Đó là thông điệp mà Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 mong muốn gửi đến 144 golf thủ đã sẵn sàng bước vào tranh tài vào sáng 10-8 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị chu đáo

Chiến thắng luôn đồng nghĩa với niềm tự hào, vinh quang và quyền lợi. Với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đối tác, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo quỹ giải thưởng lên đến gần 250 triệu đồng cho các hạng mục giải thưởng chuyên môn và kỹ thuật, chưa kể bộ cúp được chế tác công phu và rất có giá trị.

Golf thủ xuất sắc nhất sẽ được nhận danh hiệu Best Gross và phần thưởng gồm voucher sử dụng dịch vụ Picasso Dental và túi đựng gậy golf Honma có bánh xe trị giá 28,5 triệu đồng. Trong khi đó, 3 golf thủ xếp nhất 3 bảng A, B, C sẽ được trao giải thưởng gồm voucher sử dụng dịch vụ Picasso Dental và túi golf đựng máy bắn yard Fourteen MP0101 trị giá 21.267.000 đồng.

Ba golf thủ xếp thứ nhì được nhận giải gồm túi đựng gậy golf Honma có bánh xe và nón Fourteen Cream trị giá 9,1 triệu đồng (bảng A) hoặc túi đựng gậy golf Honma có chân chống và nón Fourteen Cream trị giá 8.590.000 đồng (bảng B, C). Golf thủ xếp hạng ba các bảng sẽ nhận thưởng là túi golf đựng máy bắn yard Fourteen MP0101 trị giá 1.267.000 đồng (bảng A, B) hoặc 2 nón Fourteen Cream trị giá 1.200.000 đồng (bảng C).

Người chiến thắng các hạng mục Longest Drive cho nam hố 2B, Longest Drive cho nữ hố 7A, Nearest to the Pin và Nearest to the Line nhận chung phần thưởng là nón Fourteen Cream trị giá 600.000 đồng. Đây là sản phẩm cao cấp dành cho các golf thủ nam và nữ, được thiết kế kiểu dáng thể thao tinh tế và năng động, phù hợp dành cho tập luyện và thi đấu golf.



Giải Lucky Draw, theo đúng nghĩa "quà may mắn", với 24 phần quà gồm nón Honma, nón GIII Blue, điện thoại Vivo V30 5G hoặc voucher du lịch nghỉ dưỡng, với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Ban Tổ chức giải bên cạnh việc chuẩn bị 144 phần quà doorgift trị giá 5 triệu đồng/phần dành tặng cho các golf thủ, còn chuẩn bị 2 giải thưởng hấp dẫn nhất ở hạng mục hole-in-one, một giải gồm xe hơi Subaru Forester cùng bộ gậy golf Honma Beres 09 5 sao tổng giá trị khoảng 2,8 tỉ đồng cho hố 5A và một giải là xe hơi Subaru Outback giá trị khoảng 2 tỉ đồng cho hố 6B.