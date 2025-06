Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Báo Người Lao Động tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 tại sân golf Tân Sơn Nhất vào cuối tuần này.

Sân golf đẳng cấp

Chỉ cách chợ Bến Thành hơn 10 km về hướng Tây Bắc, sân golf Tân Sơn Nhất - sân golf 36 lỗ duy nhất tại nội thành TP HCM - vẫn nỗ lực từng ngày để trở thành địa điểm tranh tài quy mô và chất lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, điểm đến lý tưởng dành cho các tín đồ golf yêu thích sự trải nghiệm đẳng cấp.

Chính thức đi vào hoạt động năm 2015, chỉ riêng việc nằm liền kề Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã giúp sân golf Tân Sơn Nhất tạo được nét ấn tượng độc đáo với những ai lần đầu tiên đặt chân đến. Sân được lắp đặt hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm cho việc tổ chức các cuộc tranh tài ban đêm ngay trong lòng thành phố. Sân golf Tân Sơn Nhất còn giúp các golfer có được trải nghiệm hết sức thú vị: Vừa thi đấu vừa được ngắm máy bay cất, hạ cánh.

Sân golf Tân Sơn Nhất có tổng diện tích hơn 150 ha, được Nelson & Haworth Golf Course Architects (Mỹ) - đơn vị thực hiện rất nhiều dự án tại các cường quốc về golf như Pháp, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc - đảm trách khâu thiết kế chính. Cả 4 sân A, B, C và D đều có 9 lỗ golf/sân theo tiêu chuẩn PGA, bảo đảm số gậy thi đấu trên mỗi sân là 36.

Hòa cùng không gian bao la với địa hình đặc trưng của thành phố, sự hài hòa trong cách bố trí các hố golf đan xen khung cảnh tự nhiên với những bãi cỏ xanh ngút ngàn, hút mắt, xen kẽ những bẫy cát, bẫy cỏ, hồ nước, tạo nên một nét rất riêng cho sân golf Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó là sự trợ giúp chu đáo, tận tình của đội hình caddie nhiều kinh nghiệm, giúp các hoạt động tập luyện, thi đấu golf trở nên thú vị và trọn vẹn hơn.

Trong 10 năm qua, sân golf Tân Sơn Nhất đã tổ chức rất nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, tạo được tiếng vang. Đó là lý do để Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 kỳ vọng sự kiện diễn ra vào ngày 28-6 sẽ tạo thêm điểm nhấn; kết hợp trọn vẹn giữa việc đề cao tinh thần tập luyện thể dục thể thao, tăng cường ý thức về sức khỏe với việc thể hiện tấm lòng nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa đối với cộng đồng xã hội.

Sân golf Tân Sơn Nhất - địa điểm tranh tài Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3 - năm 2025. (Ảnh: BTC GIẢI)

Chia sẻ yêu thương

Đến nay, Ban Tổ chức vẫn tiếp tục nhận đăng ký thi đấu để chốt số lượng 144 vận động viên tranh tài. Được sự hỗ trợ mọi mặt từ sân golf Tân Sơn Nhất, Ban Tổ chức chỉ thu lệ phí tham dự 3,49 triệu đồng mỗi golfer - được điều chỉnh giảm để chia sẻ khó khăn kinh tế chung. Người chơi vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi, bao gồm phí sân, caddie, xe điện 18 hố và tham dự tiệc gala tổng kết ấm cúng, hấp dẫn vào tối cùng ngày.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỉ đồng, với nhiều giải kỹ thuật: Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng, Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line… Đặc biệt, 2 giải Hole-in-One có tổng trị giá trên 7 tỉ đồng, gồm 2 ô tô VinFast VF9 (1,499 tỉ đồng/xe), bộ gậy golf Honma Beres 09 (1,8 tỉ đồng) và bình rượu sâm Ngọc Linh Tumơrông (2,3 tỉ đồng).

Rất nhiều câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa được viết nên qua 2 mùa tranh tài đầu tiên của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam". Trong đó, đáng nhớ nhất là số tiền hàng trăm triệu đồng thể hiện tấm lòng của các golfer, doanh nghiệp thông qua hoạt động đấu giá vật phẩm hoặc quyên góp tự nguyện đã được chuyển đến 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Mỗi đường golf, cú putt không chỉ thể hiện bản lĩnh thi đấu mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia giá trị, lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng - đúng với thông điệp mà Báo Người Lao Động luôn theo đuổi.

Golfer tranh tài tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 2. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)