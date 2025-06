Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025: Kết nối, sẻ chia và lan tỏa yêu thương

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào cuối tháng 6.

Quy tụ nhiều golfer đẳng cấp

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sự kiện do Báo Người Lao Động tổ chức lần đầu vào tháng 9-2023 với ý nghĩa tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Hàng trăm golfer đã tham gia tranh tài ở 2 mùa giải đầu tiên, tạo được tiếng vang trong cộng đồng những người đam mê môn thể thao này.

Những kết quả đáng chú ý về chuyên môn, nhiều câu chuyện cảm động phía sau các cuộc tranh tài và hàng trăm triệu đồng thể hiện tấm lòng của các golfer, doanh nghiệp thông qua hoạt động đấu giá vật phẩm hoặc quyên góp tự nguyện đã được chuyển đến 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Chờ đợi những cuộc tranh tài hấp dẫn tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam”

Sau 2 mùa đầu tiên thành công ngoài mong đợi, giải đấu lần thứ 3 - năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo được sức hút mới. Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" mở rộng về thành phần thi đấu, không phân biệt nam nữ, lứa tuổi và những golfer quốc tịch nước ngoài đều có thể tham gia.

Giải thưởng đến hàng tỉ đồng

Nét mới năm nay là giải sẽ diễn ra từ giữa trưa.

Là giải đấu phong trào nhưng Ban Tổ chức bố trí lực lượng trọng tài điều hành có chứng chỉ trong nước và quốc tế. Điều lệ thi đấu đã được ban hành với nhiều điều khoản chặt chẽ, bảo đảm công bằng, minh bạch, giúp các golfer tự tin tranh tài, hướng đến kết quả tốt nhất.

Về phía đơn vị đăng cai, sân golf Tân Sơn Nhất hỗ trợ cao nhất về công tác tổ chức, bố trí sân, tiêu, vị trí cờ hay các chướng ngại vật bảo đảm tuân theo quy chuẩn quốc gia… để tìm ra vận động viên xuất sắc, có chuyên môn cao nhất.

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, chia làm 3 bảng khác nhau để chọn ra người chiến thắng toàn giải. Với lệ phí tham dự 3,49 triệu đồng/golfer - được điều chỉnh giảm để chia sẻ khó khăn kinh tế chung - người chơi sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi: phí sân, caddie, xe điện 18 hố và tham dự tiệc gala tổng kết ấm cúng, hấp dẫn vào tối cùng ngày.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỉ đồng, với nhiều giải kỹ thuật: Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng, Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line… Đặc biệt là 2 giải Hole-in-One gồm 2 ô tô VinFast VF9 (1,499 tỉ đồng/xe) và bộ gậy golf Honma Beres 09 (1,8 tỉ đồng), tổng trị giá gần 5 tỉ đồng.

Sân golf Tân Sơn Nhất - địa điểm tổ chức giải - là một trong những sân golf hàng đầu tại Việt Nam. Với diện tích hơn 150 ha, chất lượng sân đạt chuẩn quốc tế, được thiết kế bởi Công ty Nelson & Haworth (Mỹ), đây là địa chỉ quen thuộc của các giải golf lớn trong nước và quốc tế.

Mỗi đường golf không chỉ thể hiện bản lĩnh thi đấu mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia giá trị, lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng - đúng với thông điệp mà Báo Người Lao Động luôn theo đuổi.