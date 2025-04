Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - 2025 vào ngày 28-6.

Thể thao gắn kết cộng đồng

Thành công của Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" 2 mùa đầu tiên vào các năm 2023 và 2024 chính là cơ sở để Báo Người Lao Động tiếp tục tổ chức giải đấu lần thứ 3, nhằm duy trì một sân chơi thường niên bổ ích cho cộng đồng yêu thích môn golf trên cả nước.

Bên cạnh việc hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cũng như tăng cường chất lượng cuộc sống, Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" còn là dịp để các vận động viên cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một cộng đồng golfer mạnh mẽ và gắn kết, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đến xã hội.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" - thông tin: "Giải sẽ được tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 28-6 với đông đảo VĐV chuyên nghiệp và không chuyên tham dự. Nhiều golfer là đối tác và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn đã quyết định đồng hành với Ban Tổ chức để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp".

Toàn bộ khoản thu của Giải golf "Tôi yêu Việt Nam", sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được đóng góp vào 2 chương trình phục vụ cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn và tính phụng sự của Báo Người Lao Động̣, gồm: chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" .

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" còn là dịp để cộng đồng golf quảng bá hình ảnh tươi đẹp, hiện đại, giàu lòng mến khách của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, bên cạnh việc góp phần thúc đẩy du lịch golf, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xanh của TP HCM.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3 sẽ được tổ chức cuối tháng 6-2025. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Sân chơi ý nghĩa

Với quy mô của một sự kiện thể thao kết hợp hoạt động quyên góp phục vụ cộng đồng xã hội, Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - 2025 đã quyết định số lượng golfer tham dự ở con số 144. Số lượng vận động viên này cũng phù hợp với sân golf Tân Sơn Nhất hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế, điểm đến lý tưởng của các golf thủ trong nước và thế giới nhiều năm qua.

Để giải đấu diễn ra trọn vẹn và thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức đã ban hành điều lệ thi đấu với nhiều điều khoản chặt chẽ, bảo đảm công bằng, minh bạch, giúp các golf thủ tự tin tranh tài hướng đến kết quả tốt nhất. Giải chính thức mở đăng ký thi đấu cho các golf thủ từ nay đến hết ngày 1-6.

Mỗi đường bóng golf hay, đẹp không chỉ để giành chiến thắng mà còn mang ý nghĩa kết nối và sẻ chia giá trị. Đó là thông điệp mà Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - 2025 mong muốn gửi đến 144 golf thủ trước khi bước ra sân tranh tài vào sáng 28-6 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Chiến thắng luôn đồng nghĩa với niềm tự hào, vinh quang và quyền lợi. Với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đối tác, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo quỹ giải thưởng dành cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất. Cơ cấu giải thưởng hết sức hấp dẫn với bộ cúp được chế tác độc đáo, giá trị cùng nhiều giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải thưởng kỹ thuật, gồm: Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin; Nearest to the Line, Hole-in-One.

Với phí tham gia 3,95 triệu đồng, ngoài quyền lợi thông thường như phí sân, caddie, xe điện 18 hố, vận động viên còn được mời tham dự tiệc gala tổng kết giải với chương trình hấp dẫn.

Địa điểm tranh tài ấn tượng

Golf xuất hiện ngày càng phổ biến tại Việt Nam theo xu hướng phát triển của thể thao, phù hợp với nhu cầu của đông đảo người tập luyện yêu thích bộ môn này. Không đơn thuần là dịp để so tài, thể hiện trình độ và nâng cao kỹ năng, các giải golf chuyên nghiệp và phong trào còn trao cơ hội để người chơi giao lưu, kết nối, góp phần phát triển thành tích golf trên đấu trường quốc nội và quốc tế.

Sân golf Tân Sơn Nhất được giới golfer biết đến là một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam. Chất lượng sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, vị trí đắc địa - nằm ngay trung tâm TP HCM - càng làm tăng thêm tính hấp dẫn cho địa điểm thi đấu lý tưởng này.

Sân golf Tân Sơn Nhất chính thức được đưa vào hoạt động năm 2015, do Công ty Nelson & Haworth Golf Course Architects (Mỹ) - đơn vị thực hiện rất nhiều dự án tại các cường quốc về golf - thiết kế chính với phong cách hiện đại, tiện nghi.

Sân golf Tân Sơn Nhất có tổng diện tích hơn 150 ha, cả 4 sân đều được thiết kế 9 lỗ golf với số gậy tiêu chuẩn mỗi sân là 36. Sân sử dụng loại cỏ cao cấp Paspalum Platinum và Tifeagle, xen kẽ mảng xanh của cỏ là các hồ nước được bố trí hợp lý.