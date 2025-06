Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025: Hơn 100 golf thủ háo hức trước giờ G

Sức hút từ giải thưởng

Cho đến thời điểm này, tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỉ đồng, với nhiều giải kỹ thuật: Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng, Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line… Đặc biệt là 2 giải Hole-in-One tổng trị giá trên 7 tỉ đồng gồm 2 ô tô VinFast VF9 (1,499 tỉ đồng/xe), bộ gậy golf Honma Beres 09 (1,8 tỉ đồng), bình rượu sâm Ngọc Linh Tumơrông (2,3 tỉ đồng) và gói combo Stay and Play tại Côn Minh - Trung Quốc (4 ngày 3 đêm) trị giá 30,4 triệu đồng/hố do hãng du lịch golf Focus Group tài trợ (tổng cộng 4 hố).