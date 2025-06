Trao gửi yêu thương tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam"

Khoảng 144 golfer sẽ dự tranh.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), giải đấu góp phần duy trì một sân chơi đầy bổ ích cho các golfer cả nước.

Chương trình phục vụ cộng đồng

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" còn là dịp để các vận động viên cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một cộng đồng golfer mạnh mẽ và gắn kết, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đến xã hội.

Sân golf Tân Sơn Nhất - địa điểm tranh tài Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3 - năm 2025. (Ảnh: B.T.C)

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 - thông tin: "Giải sẽ được tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 28-6 với đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong nước cũng như quốc tế tham dự. Rất nhiều doanh nghiệp đối tác, đơn vị đồng hành đã nhận lời hỗ trợ Ban Tổ chức để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp".

Toàn bộ khoản thu của giải, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được đóng góp vào 2 chương trình phục vụ cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn và tính phụng sự, gồm: Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và Chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động̣".

Sức hút từ giải thưởng

Cho đến thời điểm này, tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỉ đồng, với nhiều giải kỹ thuật: Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng, Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line… Đặc biệt là 2 giải Hole-in-One tổng trị giá trên 7 tỉ đồng gồm 2 ô tô VinFast VF9 (1,499 tỉ đồng/xe), bộ gậy golf Honma Beres 09 (1,8 tỉ đồng), bình rượu sâm Ngọc Linh Tumơrông (2,3 tỉ đồng) và gói combo Stay and Play tại Côn Minh - Trung Quốc (4 ngày 3 đêm) trị giá 30.400.000 đồng/hố do hãng du lịch golf Focus Group tài trợ (tổng cộng 4 hố).

Chia sẻ yêu thương

Tại gala tổng kết trao giải năm nay, Ban Tổ chức chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động sẽ trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM số tiền 100 triệu đồng (từ lợi nhuận bán sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của tác giả - nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động); đồng thời tặng 5 nạn nhân chất độc da cam mỗi người 1 phần quà và 1 triệu đồng.

Cũng tại buổi gala, chương trình "Vòng tay yêu thương" sẽ tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), tương đương 625 quyển sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo". Số sách này được Nam A Bank ủy quyền Báo Người Lao Động trao tặng cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

625 quyển sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” sẽ được trao tặng cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu