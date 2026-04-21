Thể thao

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026: Hơn 5 tỉ đồng giải thưởng Hole-in-One

Đông Linh - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Giải thưởng hấp dẫn, có giá trị cao được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo golfer dành cho Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026.

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" - do Báo Người Lao Động tổ chức - là giải đấu dành cho các VĐV chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước với số lượng đăng ký tham dự chính thức là 144 VĐV. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất, chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức.

Các bóng hồng trên sân golf Giải “Tôi yêu Việt Nam” lần 3

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026 khá hấp dẫn, bao gồm các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, bao gồm Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ; Giải kỹ thuật Nearest to the Pin dành cho nam và nữ ở các hố 8C và 5 D; Giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ ở hố 3C; Giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam ở hố 7C, dành cho nữ ở hố 2D.

Giải thưởng H.I.O hố 4C

Đáng chờ đợi nhất ở các giải golf, theo thông lệ, chính là giải thưởng Hole-in-One (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối. 

Ở lần tổ chức thứ tư năm 2026, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" dự kiến sẽ trao hai giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 5 tỉ đồng, gồm một giải với hai ô tô điện Vinfast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 4C và một giải với một ô tô điện Vinfast VF9 cộng thêm hiện vật giá trị cao tại hố 8C.

VF9 là mẫu xe SUV thuần điện 7 chỗ cỡ lớn, được phát triển hoàn toàn bởi VinFast, hướng đến khách hàng có yêu cầu cao về không gian và sự tiện nghi. 

Với kiểu dáng tinh tế và công nghệ tiên tiến, VF9 mang đến trải nghiệm thú vị cho người sở hữu, như khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ chỉ trong khoảng 6,8 giây. VF 9 phiên bản ECO có khả năng di chuyển 485km sau mỗi lần sạc đầy pin (sạc thường dưới 11 giờ và sạc siêu nhanh 0-70% dưới 26 phút).

Giải thưởng H.I.O hố 8C

Thiết kế VF9 được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền hạng sang, hòa hợp với nhiều đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng. 

Xe có chiều dài cơ sở lên tới 3,15 m với khoang nội thất rộng rãi, ghế "cơ trưởng" được thiết kế như một khoang thương gia di động với chức năng massage, sưởi, thông gió, màn hình giải trí riêng có tích hợp trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 13 loa cùng 1 loa trầm cao cấp. 

Xe có thể hỗ trợ tự động lái một phần, người sử dụng ít khi phải chỉnh vô-lăng hay chạm vào chân ga khi chạy đường trường. 

Tài xế và người đồng hành luôn có cảm giác êm ái khi ngồi trong chiếc xe không nghe tiếng máy, cũng không có những rung động từ động cơ như xe xăng. Sự tiện nghi này mang đến cho người sử dụng VF9 cảm giác trải nghiệm như đang ở trong khoang hạng nhất của một chuyến bay dài.

Bộ cúp của Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026

VF9 được thiết kế với các khối pin Lithium đặt dưới sàn xe, trọng lượng xe được tập trung ở giữa xe và sàn xe, giúp vận hành ổn định, vào cua êm hơn, ít rung lắc giảm thiểu những nguy cơ lật xe do thiết kế gầm cao. Phiên bản Eco của VinFast VF 9 có 7 chỗ ngồi.

Hố 4C có chiều dài 234 yards, là đường golf par 3 đẹp và đầy thách thức, thích hợp với cú đánh bóng bay từ trái sang phải đối với người thuận tay phải. Hướng nhắm tốt nhất là thẳng ngay tâm của green và cho phép bóng lăn xuống phía sau green khi cờ được cắm ở vị trí này. Tất cả những khó khăn đều nằm ở phía bên phải. Lỗ golf được đặt tại vị trí cao hơn khu vực xung quanh, khiến các golfer gặp không ít khó khăn khi đặt mục tiêu chinh phục hole-in-one.

Hố 8C có chiều dài 212 yards, một đường golf par 3 rất "xương" khi phát bóng từ tee pro, và cần đánh bóng qua hồ nước và hố cát sâu trước green. Mặt green chuyển hướng từ phía phải sang phía trái và khu vực bóng rơi an toàn là ở phía trước bên phải. Chỉ có tay golf chuyên nghiệp sẽ nhắm bóng thẳng về bên trái green khi lỗ cờ cắm ở đó. Tốt nhất là đánh bóng nhắm về tâm của green. Điểm par ở đường golf này sẽ là điểm số tốt. Lỗ golf có thể được đặt tại vị trí sườn dốc, tạo thử thách cho golfer.

