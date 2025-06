Được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), giải đấu góp phần tạo thêm một sân chơi ý nghĩa cho cộng đồng golfer.

Phục vụ cộng đồng

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - thông tin: "Giải sẽ được tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào ngày 28-6 với đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong nước cũng như quốc tế tham dự. Nhiều doanh nghiệp đối tác, đơn vị đồng hành đã nhận lời hỗ trợ Ban Tổ chức để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp".

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3-2025 đã sẵn sàng (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Toàn bộ khoản thu của giải, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được đóng góp vào 2 chương trình phục vụ cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn và tính phụng sự, gồm: Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và Chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động".

Sức hút từ giải thưởng

"Tôi yêu Việt Nam" là giải đấu dành cho các gôn thủ trên cả nước với số lượng đăng ký tham dự chính thức là 144 VĐV. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất, chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức.

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm nay khá hấp dẫn, bao gồm các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật như Best Gross, Best Net, nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive, Nearest to the Pin và Nearest to the Line. Đáng chờ đợi nhất ở các giải golf, theo thông lệ, chính là giải thưởng Hole-in-One (H.I.O), dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Ở lần tổ chức thứ ba - năm 2025, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" sẽ trao 2 giải H.I.O chính thức. Trong đó, 1 giải ở hố 5A với xe hơi điện Vinfast VF9, bộ gậy golf Honma 5 sao và gói du lịch nghỉ dưỡng Côn Minh - Trung Quốc, tổng trị giá trên 3 tỉ đồng. Giải còn lại ở hố 6B với xe hơi điện Vinfast VF9 cùng gói du lịch nghỉ dưỡng Côn Minh có tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, với sự đồng hành của hãng du lịch golf Focus Group, Ban Tổ chức dự kiến trao thêm 2 giải H.I.O ở các hố 8A và 4B, gồm gói du lịch nghỉ dưỡng Côn Minh thời gian 4 ngày 3 đêm trị giá trên 30 triệu đồng.

Những sản phẩm độc đáo

Được đánh giá là "siêu phẩm" về gậy golf, bộ Honma 5 sao chính là tinh hoa của ngành chế tác, kết tinh của sự tận tâm, tỉ mỉ và nghệ thuật không giới hạn của người Nhật để trở thành tiêu chuẩn "vàng" đối với giới chơi golf.

Bộ gậy Honma 5 sao là một phần của giải thưởng Hole-in-One

Lôi cuốn ngay từ ánh nhìn đầu tiên với tông màu vàng đẳng cấp và sang trọng, bộ gậy Honma 5 sao giúp golfer dễ dàng thực hiện các cú swing, tạo nên cú đánh đầy uy lực, cảm giác mượt mà và giảm thiểu độ xoáy của bóng.

Cấu trúc solid carbon, công nghệ độc quyền được thiết kế riêng biệt cho từng loại gậy (Driver Beres 09, Fairway Beres 09, Rescue Beres 09, gậy sắt Beres 09) mang lại trải nghiệm tối ưu cho các golfer. Trong đó, thiết kế trục ARMRQ độc quyền của Honma ổn định, giúp giảm thiểu độ xoáy, tối đa hóa hiệu suất đường bay và đạt được đường bay lý tưởng cho từng cú đánh.

Trong khi đó, VF9 là mẫu xe SUV thuần điện 7 chỗ cỡ lớn, được phát triển hoàn toàn bởi VinFast, hướng đến khách hàng có yêu cầu cao về không gian và sự tiện nghi. Với kiểu dáng tinh tế, công nghệ tiên tiến và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, VF9 mang đến trải nghiệm thú vị cho người sở hữu.

VF9 (sử dụng pin CATL) có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ chỉ trong khoảng 6,8 giây khi được trang bị 2 động cơ điện với công suất tối đa 300 KW cùng mômen xoắn cực đại 640 Nm. Mẫu xe điện này có thể di chuyển lên đến 626 km cho mỗi lần sạc đầy pin.

Thiết kế VF9 được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền hạng sang, hòa hợp với nhiều đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng, đem lại vẻ ngoài độc đáo và sang trọng. Hợp tác cùng những đối tác hàng đầu trên thế giới, VinFast áp dụng những công nghệ hiện đại với thiết kế tập trung vào con người, đem lại trải nghiệm đáng nhớ.

Hai xe hơi điện VF9 sẽ được trao cho golfer xuất sắc thắng giải Hole-in-One

VF9 có chiều dài cơ sở lên tới 3,15 m - lớn hàng đầu trong phân khúc SUV fullsize, với khoang nội thất rộng rãi, giúp người dùng có không gian thoải mái ở cả 3 hàng ghế. Ghế "cơ trưởng" được thiết kế như một khoang thương gia di động với chức năng massage, sưởi, thông gió, màn hình giải trí riêng có tích hợp trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 13 loa cùng 1 loa trầm cao cấp.

Xe có thể hỗ trợ tự động lái một phần, người sử dụng ít khi phải chỉnh vô-lăng hay chạm vào chân ga khi chạy đường trường. Tài xế và người đồng hành luôn có cảm giác êm ái khi ngồi trong chiếc xe không nghe tiếng máy, cũng không có những rung động từ động cơ như xe xăng. Sự tiện nghi này mang đến cho người sử dụng VF9 cảm giác trải nghiệm như đang ở trong khoang hạng nhất của một chuyến bay dài.