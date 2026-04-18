Diễn viên Bình Minh - Đại sứ Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026

Việc anh đảm nhận vai trò đại sứ Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức không chỉ là sự ghi nhận cho niềm đam mê bền bỉ, mà còn cho thấy một nghệ sĩ đang chuyển mình mạnh mẽ, gắn kết thể thao với trách nhiệm xã hội.

Đại sứ của một giải đấu mang sứ mệnh cộng đồng

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bình Minh dành trọn tâm huyết cho golf - bộ môn anh theo đuổi gần một thập kỷ. Không chỉ dừng lại ở việc chơi phong trào, nam diễn viên còn đạt nhiều thành tích đáng chú ý như cú phát bóng xa 300 yards hay từng ghi điểm âm trên sân Tân Sơn Nhất - cột mốc khiến cộng đồng golfer chú ý.

Diễn viên Bình Minh - đại sứ Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sự nghiêm túc với golf còn thể hiện qua việc anh tham gia nhiều giải đấu, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch CLB Golf G81 - nơi quy tụ các golfer cùng thế hệ. Với Bình Minh, golf không chỉ là niềm vui mà trở thành một phần cuộc sống, thậm chí có thời điểm anh "gác lại nghệ thuật" để theo đuổi đam mê này.

Trong vai trò đại sứ, Bình Minh không giấu được sự xúc động khi đồng hành với giải đấu do Báo Người Lao Động tổ chức. Anh cho rằng đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động giàu ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 quy tụ hàng trăm golfer tranh tài, nhưng điểm đặc biệt nằm ở thông điệp nhân văn: toàn bộ nguồn lực từ giải được chuyển đến 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Chính yếu tố này đã khiến Bình Minh nhận lời tham gia với tâm thế không chỉ là một vận động viên, mà còn là người kết nối - dùng hình ảnh cá nhân để truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội thông qua thể thao.

Hình ảnh nghệ sĩ gắn với trách nhiệm công dân

Việc Bình Minh được chọn làm đại sứ Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức không phải là một quyết định mang tính ngẫu nhiên hay dựa trên sức hút tên tuổi đơn thuần. Đó là sự gặp gỡ của nhiều yếu tố: hình ảnh cá nhân, hành trình với golf và đặc biệt là sự phù hợp với tinh thần mà giải đấu hướng đến.

Trước hết, xét ở khía cạnh chuyên môn và sự gắn bó, Bình Minh là một trong số ít nghệ sĩ Việt theo đuổi golf một cách nghiêm túc và bền bỉ. Anh không xem đây là thú vui nhất thời, mà là một phần của đời sống. Từ việc tham gia các giải đấu, duy trì tập luyện thường xuyên đến việc xây dựng cộng đồng golfer cùng thế hệ, Bình Minh đã tạo dựng được uy tín nhất định trong giới chơi golf. Điều này giúp anh không chỉ là "gương mặt đại diện", mà thực sự là một người trong cuộc - hiểu tinh thần, luật chơi và giá trị của bộ môn này.

Quan trọng hơn, hình ảnh của Bình Minh trong nhiều năm qua luôn gắn với sự chỉn chu, điềm đạm và không xì-căng-đan. Trong bối cảnh các giải đấu mang tính cộng đồng ngày càng đề cao yếu tố uy tín và giá trị bền vững, một đại sứ có đời sống cá nhân sạch, phong cách sống tích cực chính là yếu tố then chốt.

Bình Minh không phải là nghệ sĩ ồn ào, nhưng lại là người tạo được niềm tin - điều mà bất kỳ thương hiệu hay sự kiện nào cũng cần.

Ở một tầng sâu hơn, sự phù hợp của Bình Minh còn nằm ở tinh thần mà Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" hướng đến: không chỉ là thể thao, mà là sự kết nối và lan tỏa trách nhiệm xã hội. Với những hoạt động cộng đồng anh từng tham gia, cùng hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, trách nhiệm với gia đình và xã hội, Bình Minh mang đến cảm giác gần gũi, đáng tin cậy - đúng với tinh thần "vì cộng đồng" mà giải đấu theo đuổi.

Về phía ban tổ chức, việc lựa chọn Bình Minh còn cho thấy sự tính toán hợp lý về mặt truyền thông. Anh là cầu nối giữa nhiều nhóm công chúng: khán giả yêu nghệ thuật, cộng đồng doanh nhân - golfer và cả những người quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện. Một đại sứ có khả năng "chạm" đến nhiều tệp khán giả như vậy sẽ giúp giải đấu lan tỏa mạnh mẽ hơn, không chỉ trong phạm vi thể thao mà còn trên bình diện xã hội.

Nói cách khác, Bình Minh hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng của một đại sứ: uy tín cá nhân, sự phù hợp với lĩnh vực đại diện và khả năng lan tỏa giá trị. Vì vậy, việc anh được chọn không chỉ là "đúng người", mà còn là "đúng thời điểm" - khi các sự kiện thể thao ngày càng cần những gương mặt có chiều sâu, thay vì chỉ có sức hút bề nổi.

Khi thể thao trở thành cầu nối giá trị sống

Trong bức tranh chung của Giải golf "Tôi yêu Việt Nam", Bình Minh không đơn thuần là đại sứ hình ảnh. Anh là một phần của thông điệp - rằng thể thao, khi gắn với những con người tử tế, sẽ trở thành cầu nối bền vững cho những giá trị tốt đẹp.

Ở giải đấu năm nay, anh tham gia với "2 vai" - vừa là golfer thi đấu vừa là đại sứ quảng bá. Bình Minh khẳng định sẽ nỗ lực cả về thể lực lẫn chuyên môn để góp phần tạo nên thành công chung cho giải.

Hình ảnh Bình Minh trên sân golf không còn đơn thuần là một nghệ sĩ "lấn sân" thể thao, mà là biểu tượng cho xu hướng mới: nghệ sĩ tham gia sâu vào các hoạt động cộng đồng, dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị tích cực.

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là nơi hội tụ của tinh thần đoàn kết, sẻ chia - nơi những cú swing không chỉ hướng đến chiến thắng, mà còn hướng về cộng đồng. Và trong hành trình ấy, Bình Minh chính là một trong những gương mặt tiêu biểu, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ nói riêng và cộng đồng golfer, doanh nhân nói chung.

Dự kiến có khoảng 144 golfer tham gia Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 16-5-2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM). Các golfer có mặt tại khu vực Main Starter lúc 11 giờ 25 phút để làm lễ khai mạc và di chuyển ra khu vực phát bóng. 144 golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân ở 18 hố dựa trên handicap chính thức, công bố vào ngày 16-5. Nét mới của giải năm nay là sẽ có bảng đấu dành riêng cho golfer nữ.

Sức hút từ giải thưởng Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 là giải đấu dành cho các gôn thủ trên cả nước, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất, chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức. Thông tin về Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026 .Ảnh: B.T.C Phần thưởng của Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 khá hấp dẫn, bao gồm các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật: Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ; giải kỹ thuật Nearest to the Pin dành cho nam và nữ ở các hố 8C và 5D; giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ ở hố 3C; giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam ở hố 7C, dành cho nữ ở hố 2D. Cúp trao thưởng của Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026 Đáng chờ đợi nhất ở các giải golf, theo thông lệ, chính là giải thưởng Hole-in-One (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối. Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 dự kiến sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 ô tô điện VinFast VF 9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) và một giải với một ô tô điện VinFast VF 9 cộng thêm hiện vật giá trị cao. Các hố được chọn trao giải H.I.O dự kiến trong nhóm hố 4C, 8C và 8D. Với sự đồng hành của hãng sản xuất Clara Vietnam, thương hiệu trang phục golf Satano sẽ hiện diện ở các phần quà doorgift (ống tay golf Satano), phần rút thăm may mắn tại gala trao thưởng (mũ cao cấp Satano, voucher nghỉ dưỡng tại Hotel Continental Saigon trị giá 10 triệu đồng/voucher) và các giải thưởng chuyên môn (ô cao cấp Satano, túi da cao cấp nữ Satano, túi da cao cấp nam Satano). Satano cũng là thương hiệu cung cấp áo đấu và mũ thi đấu cho các golfer tại giải năm nay. Đ.Linh



