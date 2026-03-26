Thể thao

Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp: Dấu ấn kết nối cộng đồng

Đông Linh - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn nổi bật cả về chuyên môn lẫn tinh thần gắn kết.

Không chỉ là sân chơi thể thao chào năm mới, Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra ngày 25-3 tại sân golf Tân Sơn Nhất còn là dịp để các câu lạc bộ hội tụ, giao lưu và khẳng định màu cờ sắc áo của tập thể.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh xuân Bính Ngọ - "Mã đáo thành công", giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn thường niên giàu bản sắc, góp phần tạo nên những dấu ấn tích cực cho phong trào golf cộng đồng. 

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi cùng chất lượng mặt sân được chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội bước vào thi đấu với tinh thần quyết tâm cao.

Giải đấu của những ý tưởng độc đáo về kết nối cộng đồng

Xuyên suốt giải đấu, nhiều màn trình diễn ấn tượng đã được tạo nên với những cú phát bóng chính xác, những pha xử lý tinh tế trên green và các cú putt mang tính quyết định, góp phần tạo nên một giải đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc.

Hàng chục CLB của những golfer đồng niên cùng tham gia tranh tài

Kết thúc ngày thi đấu, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết và vinh danh những tập thể thi đấu nổi bật nhất của giải. Đội vô địch - CLB SG82 - đã khẳng định bản lĩnh với phong độ ổn định và chiến thuật thi đấu hiệu quả xuyên suốt. 

Đội á quân GC 1983 ghi dấu bằng sự bền bỉ và những màn thể hiện ấn tượng, trong khi đội hạng ba - CLB G73 tạo nên điểm nhấn với tinh thần thi đấu quyết tâm và lối chơi chắc chắn.

Giải Phong cách được trao cho CLB Trâu Trẻ, ghi nhận dấu ấn riêng biệt, tinh thần thi đấu tích cực và màu sắc nổi bật trong suốt hành trình tại giải.

Tôn vinh những tập thể giành chiến thắng cao nhất

Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ thành công về mặt tổ chức mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, sự kết nối và niềm đam mê golf trong cộng đồng. 

Đây sẽ tiếp tục là điểm hẹn ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào golf phát triển bền vững trong thời gian tới.

Công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp - Chào Xuân Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Hàng chục câu lạc bộ với những golf thủ đồng trang lứa sẽ góp mặt tại Giải Golf vô địch các CLB Con Giáp mừng xuân Bính Ngọ diễn ra vào ngày 25-3.

Hấp dẫn Giải "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025"

(NLĐO) - Sự kiện tranh tài thường niên "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship" mùa thứ 9 năm 2025 khép lại với hai nhà tân vô địch nam nữ.

Giải Vô địch Các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất 2025: CLB Golf Quảng Ngãi đăng quang

(NLĐO) - Sau 10 ngày tranh tài, Giải Vô địch Các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất 2025 đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về CLB Golf Quảng Ngãi.

