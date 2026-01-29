HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp - Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Đông Linh

(NLĐO) - Hàng chục câu lạc bộ với những golf thủ đồng trang lứa sẽ góp mặt tại Giải Golf vô địch các CLB Con Giáp mừng xuân Bính Ngọ diễn ra vào ngày 25-3.

Lễ công bố Giải Golf vô địch các CLB Con Giáp - Chào Xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức diễn ra sáng 29-1, đánh dấu cột mốc khởi động cho một trong những giải đấu cộng đồng được mong đợi trong năm 2026.

Công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp – Chào Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Lễ công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp

Sự kiện thu hút sự quan tâm của hàng chục câu lạc bộ golf Con Giáp, vận động viên, đối tác và giới truyền thông, tạo không khí sôi động ngay từ những ngày đầu xuân.

Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp - Chào Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra vào ngày 25-3 tại sân golf Tân Sơn Nhất với mục tiêu tạo thêm một sân chơi giao lưu, gắn kết dành riêng cho các CLB Con Giáp, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng ở thời điểm khởi đầu năm mới đầy hứng khởi.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện sân golf Tân Sơn Nhất nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài về chuyên môn mà còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng golfer, nơi các câu lạc bộ có lực lượng golfer chung năm sinh được thỏa đam mê golf, đáp ứng tinh thần giao lưu và phát triển mối quan hệ bền chặt.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh xuân Bính Ngọ - "Mã đáo thành công", giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn thường niên giàu bản sắc, góp phần tạo nên những dấu ấn tích cực cho phong trào golf cộng đồng.

Công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp – Chào Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Cúp vô địch dành cho đội chiến thắng

Ban Tổ chức cũng giới thiệu thể thức thi đấu đối kháng fourball (match play) - một hình thức tranh tài giàu tính chiến thuật và kịch tính, đề cao tinh thần đồng đội và sự phối hợp giữa các vận động viên. Thể thức này hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, cân bằng và công bằng, đồng thời tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi xuyên suốt giải.

Công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp – Chào Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Giải thưởng hấp dẫn, thể thức tranh tài thú vị là điểm cộng của giải

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cơ cấu giải thưởng cũng là một điểm nhấn quan trọng được công bố tại sự kiện. Theo đó, đội vô địch sẽ được trao cúp, huy chương vàng cùng phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng; các đội hạng Nhì và Ba lần lượt nhận huy chương bạc và huy chương đồng cùng những phần thưởng giá trị tương ứng.

Công bố Giải Golf vô địch Các CLB Con Giáp – Chào Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Đông đảo đại diện các CLB tham dự giải

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Phong cách nhằm tôn vinh tinh thần thể thao đẹp, hình ảnh chuyên nghiệp và sự gắn kết xuyên suốt giải đấu. Các giải thưởng kỹ thuật như Hole-in-One cũng được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc trên sân cỏ.

