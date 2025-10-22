Vé số Vietlott lại có người trúng giải Jackpot hàng trăm tỉ đồng

Tối 22-10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày, 1 vé loại hình vé số Mega 6/45 đã trúng giải Jackpot trị giá trên 133,7 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 28-24-44-11-12-05.

Giới kinh doanh xổ số cho biết qua nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot của loại hình vé số Mega 6/45 được cộng dồn rất nhiều và đã vượt qua 100 tỉ đồng.

Từ đó, sức mua nóng lên, số lượng vé bán ra ngày càng tăng cao. Thế nên, xác suất vé trúng giải Jackpot là rất lớn và kết quả đã có vé trúng.

Trước đó, vào ngày 21-10, thị trường xổ số ghi nhận Vietlott đã trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 30-9, trị giá hơn 179 tỉ đồng, đến người trúng thưởng là anh N.V.H. - một giáo viên đang sinh sống tại Đà Nẵng.