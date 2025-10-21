HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một giáo viên tại Đà Nẵng trúng thưởng vé số Vietlott hơn 179 tỉ đồng

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Ngày 21-10, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 30-9 trị giá hơn 179 tỉ đồng đến anh N.V.H.

Một giáo viên tại Đà Nẵng trúng thưởng vé số Vietlott hơn 179 tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh N.V.H. nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 30-9

Vietlott cho biết qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.H. là người trúng thưởng Jackpot 1. Anh H. đã trực tiếp mua vé tại tại điểm bán hàng số 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Anh N.V.H. hiện là giáo viên và đang sinh sống tại TP Đà Nẵng, có thói quen giải trí hàng ngày với xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott. Mỗi lần, anh mua 30.000 đồng cho xổ số tự chọn Power 6/55 và 20.000 đồng cho xổ số tự chọn Mega 6/45 nhưng thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò kết quả.

"Sau vài kỳ quay số thì tôi có ra điểm bán hàng Vietlott để mua vé mới và lấy các vé đã mua ra dò kết quả tại thiết bị kiểm tra vé trúng thưởng. Tôi thấy có một vé trúng thưởng với giá trị hơn 179 tỉ đồng nhưng không tin là mình có thể trúng số tiền lớn như vậy.

Sau đó tôi về nhà, truy cập website Vietlott để kiểm tra thông tin và thủ tục nhận thưởng, tiếp theo tôi điện thoại đến Vietlott và thông báo với Tổng đài viên là tôi có tấm vé số Power 6/55 kỳ quay số ngày 30-9 với dãy số 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52. Tổng đài viên nói nếu anh có tấm vé số như vậy thì anh là người chơi may mắn đã trúng thưởng, chúc mừng tôi và hướng dẫn tôi ra Hà Nội để nhận thưởng"- Anh N.V.H. nói

Tại lễ trao giải, anh cũng tiết lộ đã nhiều lần trúng các giải nhỏ từ 30.000 đến 50.000 đồng nhưng giá trị trúng thưởng lần này quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng. Vì vậy, anh H. sẽ lên có kế hoạch sử dụng số tiền này một cách cần trọng, hợp lý để giúp cho cuộc sống của gia đình và người thân được tốt hơn.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh H. đã trao tặng số tiền 2,5 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

