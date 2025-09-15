HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Đồng Nai vinh dự đăng cai lễ khai mạc giải đấu bóng đá cấp CLB danh giá nhất Việt Nam.

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 1.

Giải Cúp Quốc gia 2025-2026 với sự kiện khai mạc đã diễn ra trên sân Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) được tổ chức với sự chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều tiết mục hấp dẫn, mang đến cho khán giả bầu không khí bóng đá sôi động và nghệ thuật đặc sắc.

Màn biểu diễn drone tại lễ khai mạc Cup Quốc gia 2025-2026

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đồng Nai vinh dự đăng cai lễ khai mạc giải đấu bóng đá cấp CLB danh giá nhất Việt Nam với nhiều tiết mục

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 3.

Các tiết mục ca nhạc, nghệ thuật mở màn cho lễ khai mạc Cúp Quốc gia 2025-2026

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 4.

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 5.

Điểm nhấn nổi bật của lễ khai mạc Cúp Quốc gia 2025-2026 là màn trình diễn ánh sáng bằng drone – công nghệ thường chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn hoặc sự kiện quốc tế

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 6.

Khán giả phủ kín khán đài, háo hức theo dõi các tiết mục

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 7.

Loạt pháo hoa khép lại lễ khai mạc và phát biểu của ban tổ chức giải

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 8.

Ở trận đấu này, Xuân Trường mang băng đội trưởng trong ngày Công Phượng không được đăng ký vì chấn thương.

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone- Ảnh 9.

Sau 90 phút thi đấu, CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 3-1 trước Becamex TP HCM

