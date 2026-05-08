AI 365

Giải mã công thức giúp một tựa game Việt Nam gây sốt thời gian qua

Tin-ảnh-video: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Những yếu tố gần gũi, dễ nhận diện và giàu tính bản địa đã giúp trò chơi "Phở Anh Hai" tạo được sự chú ý mạnh mẽ

Sáng 8-5, Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty CP dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam tổ chức, chính thức khai mạc.

Ngày hội diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM đến ngày 9-5.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho rằng đây là thời điểm phù hợp để ngành game trong nước mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và hướng đến thị trường quốc tế trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của kinh tế số và công nghiệp sáng tạo.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, phát biểu khai mạc Vietnam GameVerse 2026

Hiện nay, Việt Nam xác định game là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm cần ưu tiên đầu tư. Đáng chú ý, các doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập khi đầu tư sản xuất các sản phẩm game khai thác yếu tố lịch sử, văn hóa Việt Nam.

"Sự kết hợp giữa vị thế kinh tế và sự hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách chính là thời điểm "trăm năm có một" để ngành game tăng tốc"- ông Lê Quang Tự Do nhìn nhận.

Tại sự kiện, ngay từ trước giờ khai mạc, nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm, xếp hàng dài để chờ vào tham dự. Theo ban tổ chức, tính đến 10 giờ sáng đã có hơn 3.000 lượt khách tham dự.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng dài check-in tham dự Vietnam GameVerse 2026

Ông Giuseppe Stasolla, Giám đốc Hệ sinh thái Đông Nam Á, Australia và New Zealand, Google Play, nhận định ngành game Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Cụ thể, năm 2025 Việt Nam đạt 8,5 tỉ lượt tải game và app, tăng 39% so với 2024. Doanh thu của nhà phát hành đã tăng 69% so với 2024.

Điều này phản ánh sự chuyển dịch của thị trường, từ tăng trưởng dựa trên số lượng người dùng sang chất lượng và khả năng tạo giá trị bền vững. "Không chỉ tạo ra doanh thu, ngành game còn đang tạo ra hơn 500.000 việc làm"- ông Giuseppe Stasolla nói.

Khu gian hàng VNGGames đông nghịt bạn trẻ tham quan

Bên lề sự kiện Vietnam GameVerse 2026, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến tại VNGGames đã có chia sẻ về ngành game Việt

Ở góc độ sản phẩm, những tựa game mang đậm bản sắc địa phương đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Điển hình là "Phở Anh Hai" – trò chơi gây hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Ngân Giang, Giám đốc nội dung chất lượng cao Kenh 28 Entertainment, sức hút của game đến từ các chi tiết rất gần gũi như tô phở, chú chó hay những hình ảnh đời sống quen thuộc.

"Chính những yếu tố gần gũi, dễ nhận diện và giàu tính bản địa đã giúp trò chơi tạo được sự chú ý, khiến người xem muốn chia sẻ và kể lại cho nhau"- bà Nguyễn Thị Ngân Giang cho biết.

nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến tại VNGGames (thuộc Tập đoàn VNG ), thông tin doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các tựa game mới trong thời gian tới.

Các nhà phát triển game Việt Nam đang dần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới vị thế dẫn đầu ở các dòng game phổ thông và dòng có tính chất phức tạp hơn.

VNGGames nổi tiếng với các tựa game như PUBG Mobile, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile/PC, Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, ZingSpeed Mobile, Gunny, và Play Together VNG.

Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng từ các nhà phát hành lớn như VNGGames, VTC Game, Gamota và Funtap, game thủ có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, giao lưu với KOL và kết nối cộng đồng.

Khách tham dự xếp hàng dài trải nghiệm game và nhận quà

"Phở Anh Hai" sắp có phần 2, tên tựa game cũng gắn với món ăn

(NLĐO) - Tựa game Bánh Mì Bách Khoa sử dụng hình ảnh quán xá vỉa hè và ngôn ngữ đời thường dí dỏm, tạo cảm giác gần gũi.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do tiết lộ sự thật về ngành game

(NLĐO) - Ngành công nghiệp game toàn cầu đã đạt quy mô doanh thu khoảng 200 tỉ USD, trở thành lĩnh vực dẫn đầu trong các ngành công nghiệp giải trí.

Laptop gaming mỏng nhẹ, vừa chơi game vừa chạy AI: Acer Nitro ProPanel có gì đáng chú ý?

(NLĐO) - Acer Nitro ProPanel (AN16S-61) gây chú ý khi vừa bảo đảm hiệu năng chơi game, vừa có thể chạy các tác vụ AI ngay trên máy mà không cần internet.

